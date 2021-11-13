Horner: "Verstappen ceza alırsa şaşırırım"

Verstappen, cuma günü gerçekleştirilen sıralama turlarının ardından, Hamilton'ın kapalı parktaki aracının arka kanadına dokunmuş ve bunun üzerine cumartesi sabahı, FIA tarafından görüşmeye çağrılmıştı.

Bunun öncesinde FIA, sıralama turlarının ardından Hamilton'ın DRS sisteminin yönetmeliklere uygun olmadığını tespit etti ve İngiliz pilotun arka kanadını inceleme altına aldı. Verstappen'in dokunduğu yer de tam olarak burasıydı.

Verstappen, Red Bull sportif direktörü Jonathan Wheatley ile birlikte TSİ 15:30'da FIA hakemleriyle bir araya geldi ve yaklaşım 30 dakikalık bir görüşme yaptı.

Fakat 2. antrenman başlamasına rağmen henüz herhangi bir karar açıklanmadı.

Red Bull F1 patronu Horner, 2. antrenman seansı öncesinde verdiği demeçte, sürücülerin seansların ardından araçların çeşitli kısımlarına sürekli dokunduğunu dile getirdi.

Horner, Sky Sports'a verdiği demeçte şöyle dedi: "Debriyaj pedallarıyla oynayan, kafaları kokpitin içine giren, ön kanatlarımızı test eden, lastikleri iten ve aracı hareket ettiren pilotlar oldu."

"Yani bu alışılmadık bir şey değil ve daha önce hiç gündeme gelmedi. Hatta tartışılmadı bile."

"Mercedes'in düzlüklerde hızının çok etkileyici olduğunu düşünüyorum, belki de bu yüzden buna (arka kanada) bir göz atıyor olabilir. Sürücüler bazen çok meraklı canavarlar oluyor. Bunu defalarca gördük."

Horner, Verstappen'in ceza alma ihtimali sorulduğunda şöyle dedi: "Sanırım herkes gibi biz de sonucun ne olacağını görmek için bekleyeceğiz. Eğer ceza gelirse şaşırırdım... Dediğim gibi, çok fazla emsal durum var."

"Bu, sürücüler için neredeyse standart bir uygulama haline geldi. Her bir olaya ayrı bir şekilde bakarsanız, pilotların mekanikerlere sarılması gibi konularda bile bir çizgi çekmeniz gerekir."

"Çizgiyi bunun neresine çekeceksiniz?"