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Horner: "Verstappen, çekiş sayesinde Sainz'ın önünde kaldı"

Christian Horner, Max Verstappen'in galibiyet almasına aracın en yüksek hızının değil, viraj çıkışlarındaki çekişin yardımcı olduğunu söyledi.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Horner: "Verstappen, çekiş sayesinde Sainz'ın önünde kaldı"
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Verstappen, pazar günü Montreal'deki yarışta Ferrari pilotu Carlos Sainz'a son 16 tur boyunca savunma yaparak sezonun altıncı galibiyetini aldı ve Red Bull'a arka arkaya altıncı zaferini getirdi.

Verstappen, tek pit stop yapan Sainz'ı çift pit stop stratejisiyle yenecek gibi duruyordu ancak sanal güvenlik aracı Ferrari pilotuna ikinci bir pit stop yapma fırsatı sağladı ve ikili, finişe kadar mücadele etti.

Sainz, beş tur daha taze lastiklere sahip olmasına ve DRS avantajına rağmen Verstappen'i geçemedi.

Red Bull RB18'in düzlük hızı bu yıl en büyük avantajlardan biri oldu ancak takım patronu Horner, Verstappen'in viraj çıkışlarında daha büyük bir çekişe sahip olduğu için Sainz'ı arkasında tutabildiğini söyledi.

Horner, "Bize 0.6 saniyeden daha fazla yaklaşamadı ve atak yapmaya en yaklaştığı yerler oralar oldu. Hep 0.7 veya 0.8'di, Max hiçbir zaman bir saniyenin dışına çıkamadı."

"Ferrari bordürlerde çok iyiydi. Bordürlerin üzerinde çok hızlı olabildi. DRS bölgeleri sayesinde de yakın kalabildi." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates on arrival in Parc Ferme

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates on arrival in Parc Ferme

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Verstappen, sonunda çizgiyi Sainz'ın 0.993 saniye önünde geçerek zaferi elde etti.

Motorsport.com tarafından son turlardaki taktiği sorulan Verstappen, ilk sektörde iyi bir iş çıkarmaya odaklandığını ve böylece ilk DRS bölgesi öncesinde yeterince fark oluşturmayı amaçladığını söyledi.

Verstappen, "Nerede DRS'ye sahip olacağını her zaman bilmeniz gerekiyor. Önceki virajda iyi bir çıkış yapmanız lazım."

"Bu sınırları zorlamak ve hata yapmamakla alakalı. Çünkü ilk sektörde bile küçük bir hata yapsaydım Carlos 0.1 saniye kazandırdı ve bu ilk DRS bölgesinde yaklaşmasına yeterli olabilirdi."

"Gerçek bir yarıştı ve gerçekten zorladık. Biraz arkadan kayma yaşadığım anlar oldu ama sonra aynalarıma baktım ve Carlos'un da aynılarını yaşadığını gördüm."

"Gerçekten sınırdaydı ama bunu görmek güzel." dedi.

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