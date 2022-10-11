Horner: "Verstappen bu yıl ayrı bir sınıftaydı"

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Verstappen geçtiğimiz hafta sonu Suzuka'da kazandığı zaferle, bitime dört yarış kala 2022 şampiyonluğunu garantiledi.

Hollandalı sürücü, geçen yıl da Lewis Hamilton'la kıyasıya bir rekabete girmiş ve son yarışın son turunda tartışmalı şekilde şampiyon olmuştu.

Red Bull da bu sonuçla, Sebastian Vettel'in 2010-13 yılları arasında kazandığı dört zafer de dahil olmak üzere altıncı pilotlar şampiyonluğunu elde etti.

Bu başarıdan geçen yılkinden daha fazla keyif alıp almadığı sorulduğunda Horner, "Bunu bitime dört yarış kala başarmak gerçekten olağanüstü bir performans."

"Bence Max bu yıl ayrı bir sınıftaydı, bu şampiyonayı domine etti, büyük bir olgunluk ve inançla yarıştı."

"Bu, geçen yıl devasa bir mücadeleye ev sahipliği yapan Abu Dhabi'deki son yarıştan çok daha az tartışmalıydı."

"Bizim için öne çıkan en büyük şey ise takımlar şampiyonluğu mücadelesi. Sekiz yıldır başka hiçbir takım bunu kazanmaya bu kadar yaklaşamadı ve umarım bu yıl bunu başarabiliriz." cevabını verdi.

Horner geçen yıla kıyasla koşulların farklı olduğunu da ekledi.

"Şampiyonluk, şampiyonluktur. Bu seferki adrenalin seviyesinin Abu Dhabi'dekinden çok daha düşük olduğunu düşünüyorum. Fakat aynı derecede anlamlı."

"Max ise geçen yıl dünya şampiyonu oldu, araçta bir numarayı taşıyor, bu yıl çok inançlı şekilde sürüyor ve şampiyonluğunu çok baskın şekilde korudu. Bu yıl onun başka bir seviyeye ulaştığını görmek çok keyifliydi."

Race winner and 2022 F1 World Drivers Champion Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

Horner, sürücülerin ilk şampiyonluklarını kazanmalarının ardından üzerlerindeki baskının azaldığını ekliyor.

"Bence geçen yıl iki büyük isim arasında çok ağır bir mücadele vardı."

"Geçen yıl, daha önce Sebastian'la elde ettiğimiz şampiyonluğu Max'le tekrarlamak, omuzlarındaki baskıyı azalttı."

"Çok formda, inanılmaz derecede iyi sürüyor, takım son derece yüksek bir seviyede çalışıyor, organizasyon genelinde sahip olduğumuz güç ve derinlik muazzam."

"Onunla gurur duyuyoruz ve tabii ki bu anın tadını çıkaracağız. Fakat hızlı bir şekilde takımlar şampiyonluğuna odaklanmalıyız. Tabii ki Checo'nun da [Perez] şampiyona ikinciliğini garantilemeliyiz."

Verstappen'in ilk virajda Charles Leclerc'e neredeyse geçilecek olması nedeniyle pek de kolay başlamamıştı.

Horner, "Korkunç bir başlangıç yaptık, oldukça fazla patinaja kaldı."

"Fakat sonra dış taraftaki çizgiye geçti ve her şeyini verdi. Charles ona yeterince yer bıraktı ve o da hamlesini yaptı. O ilk iki virajdaki mücadele harikaydı.

"Bunun dışında çok fazla şeyin yaşandığı bir gündü. Pist gerçekten kurumaya başladı ve bu lastikler üzerine daha fazla yük uygulanmasını sevmiyor, özellikle de ilk sektörde onlara çok fazla zarar verebilirsiniz ve Max kaymayı kontrol etti, sıcaklığı kontrol etti, lastiklerini korudu ve sonunda çok iyi durumdaydı."

"Şampiyonluktan bir puan geride olacağımızı düşünüyorduk. Bu yüzden en hızlı turu atmak için pite girme fikrindeydik, aynı zamanda Checo'nun Charles'ı geçip geçmeyeceğinden de emin değildik."

"Geriye dönüp bakarsak Max Verstappen bu yıl olağanüstü bir performans gösterdi."

"Sezon başındaki birkaç zorlu yarışın ardından, takımın toparlanması ve sürüş tarzıyla şampiyonayı domine etti. Bugün de tamamen dominant bir sürüş ortaya koydu."

"20 küsur turda Charles'a 25 saniye fark atmak bana göre muazzam bir performanstı. Checo da ikinci bitirdi."

"O ve şampiyonluğu için harika, takımlar şampiyonası için de harika puanlara sahibiz. Sonuçtan kesinlikle çok memnunum ve Max'in şampiyonluğu gerçekten hak ettiğini düşünüyorum."