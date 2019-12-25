Horner: "Verstappen bu sezon diğerlerinin önüne geçti"

Red Bull takımlar şampiyonasında Mercedes ve Ferrari'nin arkasında kalırken, Max Verstappen harika bir performans göstererek Ferrari pilotlarının önünde üçüncü oldu.

Sezon sonrası konuşan Red Bull takım patronu Christian Horner, genç sürücüden övgüyle bahsetti.

"Sanırım yılın büyük çoğunluğunda, karşımıza çıkan her fırsatı değerlendirdik ve hatta daha fazlasını yaptık. Stratejik anlamda çok iyiydi. Pit stoplarda hızlıydık ve bu yıl çok iyi stratejik kararlar verdik."

"Hockenheim'daki beş pit stop çok zordu... Brezilya'daki yarışın başında, Lewis Hamilton'ın arkasına düşmemize neden olan cesur bir lastik kararı verdik Sonunda çok cesur seçimler yaptık ama bazen risk almanız gerekiyor."

"Bence heyecan verici bir yıl oldu. Max ve Honda'nın Melbourne'deki ilk yarışta hemen podyuma çıkmasıyla harika bir başlangıç yaptık. Sonra momentum yakaladık. Monako bizim için harika bir yarıştı, ama ne yazık ki zaman cezası aldık."

"İlerleme kaydettiğimizi giderek daha fazla görüyorduk ve her şey Avusturya'da, motor ile aerodinamik güncellemelerle bir araya geldi. Bu bizim için yılın ikinci yarısında sahip olduğumuz ivmeyi de bu yarattı."

"Max'e de ayrı parantez açmak gerekiyor. Bence kesinlikle daha fazlasını yapabilir. Max bu yıl o kadar yüksek bir seviyeye ulaştı ki benim için sezonun en iyi pilotuydu."

"Yıl boyunca olağanüstü bir performans gösterdi, mesela üç zafer aldı. Ama aynı zamanda Macaristan, Monako ve Melbourne'deki yarışlarda da çok iyiydi."

"22 yaşında olmasına rağmen yüzlerce yarışa çıkan deneyimli bir pilot gibi. Bu, onun yaşındaki birisi için çok özel bir durum. Kullanabileceği deneyim ve bilgileri var. Umarım şampiyonluk için savaşabileceği araçlar verebiliriz."