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Formula 1 / Rusya GP Haberler

Horner: "Verstappen bizim aracımızı sürdüğü için memnunum"

Çeviren:
Aybike Simay Erden

Christian Horner, Max Verstappen'in en hızlı sürücü olduğunu söylemese de aracını onun sürmesinden memnun olduğunu söyledi. Horner ve Wolff, Sir Jackie Stewart'ın Verstappen hakkındaki yorumlarına cevap verdi.

Horner: "Verstappen bizim aracımızı sürdüğü için memnunum"

Verstappen, şu anda yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton ile yarışarak, kariyerinin ilk dünya şampiyonluğu için mücadele ediyor. 

Efsane Sir Jackie Stewart da herkes gibi yaşanan epik kaza hakkında fikirlerini sundu. Stewart, Verstappen'in ikili arasında ve Formula 1'de en hızlısı olduğunu söyledi.

F1 efsanesi, "Max'in öğrenecek çok şeyi var. Ancak kimi dinleyecek?"

"O çok, çok iyi. Büyük olasılıkla, şu anda griddeki en hızlı sürücü. Ancak düzgün bir şampiyon olabilmek için, kendinizi sürekli kaza yapmaktan uzak tutmalısınız."

"Verstappen bana göre şu anda en hızlısı fakat çocukça hatalar yapmaya devam ediyor." 

"Eğer onların takım patronu ben olsaydım, onlara 'Tanrı aşkına bir daha böyle bir şey yapmayın' derdim. Dünya şampiyonasında lider olmanız, sizi kurşun geçirmez yapmıyor." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Red Bull takım patronu Christian Horner, Verstappen'in Formula 1'in en hızlısı olduğunu söylemek istemese de, sürücüsünün ciddi bir olgunluk gösterdiğini söyledi.

Horner, The Daily Mail'e, "Sir Jackie Stewart'ın fikrine tabii ki saygı duyuyorum ama bence Max bu yıl ciddi bir olgunluk gösterdi. Tabii ki her zaman gelişiyorsun ve öğreniyorsun. Eminim Sir Jackie de kendi zamanında bazı hatalar yapmıştır."

"Hayat yolculuğu bu. Her tecrübeden bir şeyler öğreniyorsun ve bence Fomula 1'e gelen 17 yaşındaki bir sürücüden, şimdi olduğu sürücüye bakarsak. Bu oldukça etkileyici." dedi.

Horner'a yeniden Verstappen'in açık ara farkla en hızlı sürücü olup olmadığı sorusu yöneltildi.

Horner, "Bu her zaman kişisel ve tartışmaya açık bir konu olacak. Ben sadece aracımızı sürdüğü için mutluyum." cevabını verdi.

Mercedes takım patronu Toto Wolff de Verstappen'in hızını ve yaklaşımını övdü. Horner ve Wolff ikilisi arasında uzlaşmaya vardıkları nadir anlardan biri yaşandı.

Wolff, "Christian'ın söylediklerini tekrarlamak isterim."

"Max, Mercedes'te sürmediği için onu çok iyi tanımıyorum ama gidişatı oldukça etkileyici. Sadece hızı değil, hafta sonlarını idare edişi de etkileyici. Sonuç olarak kariyerinin sonunda değil, daha yapacakları var ve bunun bir parçası da öğrenmek." dedi.

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