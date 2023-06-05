Horner: "Verstappen başka bir seviyede ve gittikçe daha iyi oluyor"

İspanya Grand Prix'sinin ikinci antrenmanında koşu planıyla ilgili bir telsiz mesajının kendisine iletildiği esnada, arkadan duyulan telefon zil sesine Verstappen'in verdiği tepki gülümsemelere neden oldu.

Dünya Şampiyonası lideri, bu zil sesinin Red Bull'un motor sporları danışmanı Marko'ya ait olduğunu fark etti.

Verstappen, "Birinin telefonu çalıyor, Helmut'un mu?" dedi.

Bu durum, Red Bull takım patronu Horner'ın, limitte bir F1 aracı sürerken böyle küçük ayrıntıları fark etmesiyle Verstappen'in bambaşka bir seviyede olduğunu düşünmesine sebep oldu.

Horner, Verstappen'in 2016'da Barselona'da kazandığı ilk F1 zaferinden bu yana kaydettiği ilerlemeyi ve şu anda F1'i domine etmesini değerlendirirken şunları söyledi: "Bence 2016'da çok toydu, ama inanılmaz derecede hızlıydı ve doğal olarak yetenekliydi."

"Hâlâ o doğal hıza ve muazzam yeteneğe sahip. Ama bence şu anda sahip olduğu şey deneyim ve mental kapasite."

"Aracın içinden Helmut Marko'nun telefonunun çaldığını fark etmesi, onun bambaşka bir seviyede olduğunun göstergesi. Onunla ilgili heyecan verici olan şey sürekli daha iyiye gidiyor olması."

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing,and Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrate in Parc Ferme Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Verstappen'in yarış mühendisi Gianpiero Lambiase ile telsiz konuşmalarına rağmen İspanya GP'sinin sonunda en hızlı turu zorlaması dikkatlerden kaçmadı.

Verstappen'e pist limitlerini ihlal ettiği için siyah-beyaz bayrakla uyarı verilmişti. Lambiase, fazladan bir puan için zorlama ve potansiyel olarak ceza alma riskine değmeyeceğini düşündü. Ancak Verstappen onu görmezden geldi ve en hızlı turu attı.

Horner, pilot ve mühendis arasındaki ilişkiyi yaşlı evli bir çiftin ilişkisine benzetirken, yaşananlarla ilgili bir sorun görmedi.

Horner, "Mühendisi ona en hızlı tur için herhangi bir risk almamasını söylüyordu."

"Aralarındaki ilişki yaşlı evli bir çift gibi, neredeyse hangi televizyon kanalını izlemeleri gerektiği konusunda tartışıyorlar."

"Ama Max tamamen kontrolü elinde tutuyordu. Riskin farkındaydı ve yine de araçtaki lastiklerle oldukça rahat bir şekilde en hızlı turu atmayı başardı."