Horner: "Verstappen babasının endişelerini paylaşmıyor"

Red Bull'un yaz arasından sonra beklenenin altında kaldığını söyleyen Jos Verstappen, takımın 2020 yılı öncesinde değişiklik yapmaması halinde kendileri için "bir başka kayıp yıl" daha olacağını söylemişti.

Ancak Horner, Max'in aynı görüşte olmadığını ve 2020 planlarını görüşmek üzere Honda'nın Japonya'daki tesisine yaptığı ziyaretin kendisine cesaret verdiğini söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Horner, Jos Verstappen'in yorumları ve Max'in görüşleri hakkında şöyle konuştu: "Max babasına kıyasla farklı bir insan. Daha büyük resmi görüyor. Japonya GP'den önce Sakura'daydı. Neler olacağını ve hem Honda'nın motorda kaydettiği gelişimi hem de F1'e olan bağlılığını gördü."

"Fabrikada neler olduğunu gayet iyi görüyor. Bu yüzden maalesef bazen babaların biraz fazla heyecan yaptığını düşünüyorum."

Verstappen'in Red Bull'la olan sözleşmesi gelecek yılın sonunda bitiyor ve takım kendisini 2020 sonrasında da tutmak istiyor.

Ancak Horner yakında görüşme yapılma ihtimalini düşük olarak gördüğünü çünkü 2020'de sürücü pazarının, büyük isimlerin sözleşmesinin bitmesinden ötürü karmaşık olacağını söyledi.

Horner, görüşmeler için bu yıl sonuna kadar bekleyip beklemeyecekleri sorusuna, "Öyle olması gerekecek. Max, Lewis ve Sebastian'ın sözleşmesi 2020 sonunda bitiyor. Yani dört büyük isimden üçü pazarda olacak."

"Kaçınılmaz olarak hepsi gelecek yıl takımlarının performansını görmeyi bekleyecekler. Bu yüzden ilk sezonun ilk yarısı olduğunu söyleyebilirim."

Horner, Verstappen'in Mercedes'e geçme ihtimaline rağmen Red Bull'un kendisine daha uzun süreli bir teklif yapabileceğini söyledi.

"Takımdaki ortamdan çok memnun. Hedeflerini burada gerçekleştirmek istiyor. Yani ona bunun için gereklili ortamı sağlamak bizim elimizde. Bu konuda da kendimize güvenebiliriz."