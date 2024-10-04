Horner: "Verstappen, 90’ların Schumacher'ini hatırlatıyor"
Christian Horner, Max Verstappen’in yaşadığı teknik sıkıntılara rağmen pistteki performansını övdü ve onu Michael Schumacher'e benzetti
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Erik Junius
Red Bull, 2024 sezonunun başındaki dominant performansın ardından teknik bir krize girdi. Takım, son zaferini Haziran'da İspanya GP'sinde kazandı.
McLaren, takımlar şampiyonasında farkı açarken, pilotlar şampiyonasında Max Verstappen, Lando Norris'e karşı farkı iyi bir seviyede korumaya devam ediyor.
Red Bull takım patronu Christian Horner, Verstappen’in bu yeteneğini övdü ve Michael Schumacher'in 90'lardaki haline benzetti
Christian Horner, F1 Nation podcast'inde şunları söyledi: “Max, sorunların etrafından dolaşarak onları aşma konusunda benzersiz bir yeteneğe sahip."
"Bu, bana 90'larda Michael Schumacher'in sürüş tarzını hatırlatıyor."
"O da aracı diğerlerinden daha iyi yönetebiliyordu ve bu yüzden Max de bu sorunlarla başa çıkabiliyor."
"Ancak Monza’da aracımızın ne kadar dengesiz hale geldiğini gördük. Simülasyonlarımızla pistte gördüğümüz rakamlar arasında inanılmaz bir fark vardı."
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