Horner ve Wolff, son yarış öncesinde el sıkıştılar

Pist üstünde ve pist dışında bol olaylı geçen sezonun son yarışı öncesinde Mercedes ve Red Bull'un takım patronları Toto Wolff ile Christian Horner, el sıkıştılar ve şampiyonluk mücadelesi hakkında konuştular.

Hamilton ve Verstappen bu sene birçok yarışta tekerlek tekerleğe mücadele etti. Monza ve Silverstone'da iki pilot arasında kaza yaşanırken, bunlara bir yenisi de Suudi Arabistan'da eklendi.

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Abu Dhabi GP'yi önde tamamlayan pilot şampiyonluğa ulaşacak. İki pilotun puan alamaması durumunda ise Verstappen şampiyon olacak.

Sezon finali öncesinde konuşan Wolff, "(Horner'a) İyi şanslar diliyorum. Bu sefer takımlar ve pilotlar şampiyonasında sert bir mücadele oldu ve gerçekten harika iş çıkarıldı. Bazen yarışlarda Max ve Lewis neredeyse tüm gride tur bindirerek 45 sn fark attılar."

"Şampiyonluğu kazanmak için hepimizin zorlaması, bu mücadelenin Mercedes'te geçirdiğim yıllarda kesinlikle eşi görülmemiş bir seviyede olduğunu gösteriyor." dedi.

Wolff'a cevap olarak Horner, "Bu sezona girerken, sezon sonunda dışarıdan da olsa takımlar şampiyonluğu şansımızın olup pilotlar şampiyonasında Lewis ile eşit puanda olacağımızı kim düşünebilirdi?"

"Muhteşem bir yolculuk, muhteşem bir şampiyonaydı. 10 yarış kazandık, bunlardan 9'unu Max kazandı. Geçmiş sezonlarda kazandığı galibiyet sayısına bir sezonda ulaştı." dedi.

Her iki takım patronu da pilotları hakkında düşüncelerini paylaştılar.

Wolff, "Takım olarak nerede olduğumuza dair genel bir görüşme oldu ve takım içerisinde yeniden rahatlamayı keşfetmemizle hepimiz burada olmamızın nedeni konusunda hemfikir olduk: Yakın rekabet, her iki şampiyonluk için yoğun mücadele ve Lewis, takımda bu tür bir zihniyeti kurup aşılayan kahramanlardan birisi."

"Onu ve Valtteri'yi bir bakıma rollerini oynayan, işlerine konsantre olan, herhangi bir gürültüden rahatsız olmayan bir tür sütun olarak görüyorum ve bu yüzden o, herkesin ve tabii ki Valtteri'nin büyük desteğine sahip bir lider." dedi.

Horner, "Hafta sonu hakkında konuştuk. Açıkçası bu hafta sonu onun [Verstappen] için en önemlisi; keyif alması, maksimumunu vermesi ve geride kalan 21 yarıştaki gibi sürüp her zaman olduğu gibi saldırması. Bu yaklaşım ona o 9 galibiyeti kazandırdı ve bu aşamada Lewis ile puan açısından eşit durumda olmasını sağladı."

"O, olağanüstü bir şekilde iyi sürdü. Yaz tatilinden bu yana en güçlü araca sahip olmadığımızı düşünüyorum. Bizi şampiyonluk mücadelesinde tutan Max oldu. Bu yüzden onun için en önemlisi, piste çıkıp keyif alması. Açıkçası hedefimiz bu, Lewis'i yenmemiz lazım."

"Bu şampiyonluk için tek şansımız, Lewis'i mağlup etmek. Bunu pist üstünde başarmak istiyoruz. Bunu, en azından geçmişteki (Max ile kazandığımız) 9 yarışta olduğu gibi yapmak istiyoruz." dedi.

Horner her ne kadar takımlar şampiyonluğu konusunda umutlu olmasa da Wolff 28 puanlık farkın bir anda kapanabileceği konusunda temkinli.

Wolff, "İstatistiksel açıdan çok güçlü bir avantaja sahibiz ancak işlerin ne kadar hızlı değişebileceğini görüyorsunuz. Sadece 5 puan öndeydik ancak Checo'nun Arabistan'da o kazaya karışması ve hiç puan alamamasıyla fark bir anda açıldı. Pazar günkü yarışta başka olaylar olabilir ve fark diğer şekilde değişebilir." dedi.