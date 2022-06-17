Horner ve Wolff, dalgalanma önlemlerini uygulamanın zor olacağını düşünüyor

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FIA, perşembe günü bir teknik yönerge yayınladı ve güvenlik kapsamında dalgalanma ve zıplamaya sınır getirileceğini açıkladı.

Yönetim, bu hafta sonu Montreal'de veri topladıktan sonra, "aracın dikey ivmesini baz alarak kabul edilebilir dikey salınımlar için nicel bir sınır verecek" bir metrik vermenin bir yolunu bulacak.

Takımlar daha sonra, ne kadar zıpladıklarına bağlı olarak araçlarını her piste uyacak şekilde ayarlayarak bu sayıya uymak zorunda kalacaklar.

Mercedes, dalgalanma ile herkesten daha fazla mücadele ederken Red Bull bu konuda sıkıntı yaşamadı. Bu yüzden takım patronları Wolff ve Horner, sezon boyunca bu tartışmanın karşı taraflarında oldular.

Fakat FIA'nın bu kısıtlamayı uygulamak için bir yol bulmakta zorlanacağına hemfikirler.

Horner, Motorsport.com'a şunları söyledi: "Bunun nasıl denetleneceğini anlamak için biraz daha görüşülmesi gerektiğini düşünüyorum."

"Bu tür şeylerde her zaman sorun budur. Bu iyi niyetle yapılan bir şey ama her şey gibi, önemli olan şey uygulamak."

"Koşullar değişirse, rüzgar değişirse veya bu tür bir şey olursa ne olacak? Bu yüzden zor olacağını düşünüyorum."

"Bence üzerilerine yüklenen baskıya tepki verdiler, ki bu güvenlik kapsamında kaçınılmazdı."

"Bütün bunlarda uygulama ve metriklerin anlaşılması önemlidir."

Horner, FIA'nın minimum sürüş yüksekliğinden daha iyi bir yol belirlediğini de kabul ediyor: "Bence yılın ortasında kural değişikliğine eşdeğer bir değişiklik yapmak büyük haksızlık olurdu."

Wolff, bir metrik oluşturmanın kolay olmayacağını söyledi ve Horner'ın da belirttiği gibi takımların FIA ile daha fazla görüşme yapması gerektiğini belirtti.

Wolff, Motorsport.com'a şunları söyledi: "Bence durumu fazla karmaşıklaştırmaya gerek yok."

"Frekansı ölçmek oldukça tartışmalı durumlara veya değerlendirmelere yol açabilir. Bir aracı çok fazla zıpladığı için diskalifiye edebilir veya galibiyetini alabilir misiniz?"

"Bunu yapabileceğinize şüpheliyim. Yani bütün takımların FIA ile bir araya gelmesi ve bunu kontrol altına almak için ne yapabileceğimizi söylemesi gerekiyor."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Wolff, Horner'ın, zıplamanın koşullara bağlı olduğu konusundaki görüşüne hemfikir oldu.

"Araçlar hafta sonu boyunca farklı etaplarda zıplıyor. Zıplama yaşamadığımız seanslar var."

"Yakıt, yakıt olmaması, karşıdan gelen rüzgar, kuyruk rüzgarı, tutuş seviyesi..."

"Yani bir seansta çok fazla zıpladığını söylemenin çok farklı olacağını düşünüyorum. Sonrasında yarışta ne yapacaksınız?"

"Tamamen iyi olduğunuz bir gün geçirebilir ve yüksek seviyelere çıkmayabilirsiniz ama sonraki gün zıplayan bir aracınız olabilir. Bence zemin etkili araçların bir problem olduğunu kabul etmek gerekiyor. Bunu çözmemiz lazım."

Alpine takım patronu Otmar Szafnauer de bu önlemleri uygulamanın zor olacağına işaret etti.

Szafnauer, Motorsport.com'a şunları söyledi: "Bu kolay bir iş değil, zor olacak."

"Bunun piste özel olabileceğini de anlıyorum. Bir yere gitmeden önce bunu ne kadar hızlı belirleyeceksiniz?"

"Henüz erken, hepimiz deniyoruz ve FIA'ya yardımcı olacağız. Bunun herkes için adil olduğuna ve gridin denk kaldığına emin olmalıyız. Bu yüzden, sezon ortasında bir takıma faydalı olacak kural değişiklikleri yapmaya başlayabileceğimizi düşünmüyorum."