Horner ve Wolff, Cowell iddialarını yalanladılar

Uzun süre Mercedes'in Motor Bölümü Başkanı olarak görev yapan Cowell, geçen sene sonunda görevinden ayrılmıştı.

Kendi motor bölümünü kuran Red Bull, şu ana kadar Mercedes'ten birçok isimle anlaştı. İlk günden beri Cowell'ın adı da Red Bull ile anılıyor olsa da, şu ana kadar bu konuda bir gelişme olmadı.

Red Bull kampı, birçok açıklamasında Cowell'la ilgilendiklerini ancak onun şu anda başka şeylerle ilgilendiği için bu anlaşmanın mümkün görünmediğini söylerken Mercedes'in Takım Patronu Toto Wolff, Cowell'ın F1'de kalmak isteseydi kendileri adına yarışmaya devam edeceğini söylemişti.

Ancak Monako GP öncesinde çıkan bazı iddialar Cowell'ın Red Bull adına çalışmayı kabul ettiği ve anlaşmanın Monako GP hafta sonunda duyurulacağı yönündeydi.

Bu iddiaların sorulması üzerine Horner, "Açıkçası medyanın bu tür konular ve personelin yeni bir takıma katılması konusunda aşırı ilgisi var."

"Ancak size şunu söyleyebilirim ki, bu sabahki Andy'nin bize katılma konusunda anlaşmaya vardığı haberini okuduğumda şaşırdım çünkü böyle bir şey yok." şeklinde cevap verdi.

Wolff ise son iddiaların ardından eski düşüncesini yineledi ve Cowell'ın Red Bull'a geçmesi halinde şaşıracağını söyledi.

Wolff, "Her hafta farklı konular hakkında Andy ile konuşurum. Bana göre o Red Bull'a gidecek gibi durmuyor. Ancak bu sporda birçok kez sürpriz olduğunu gördük. Şu an için, onun oraya gitmeyeceğini düşünüyorum."

"Olur da geçerse bu gerçekten büyük bir sürpriz olur çünkü onunla konuştuklarımızdan farklı bir şey yapmış olur. Ancak onun girişimcilik yolculuğuna devam etmesine veya Formula 1'e farklı bir rolle dönmesine karar vermesini engelleyecek hiçbir şey yok." dedi.