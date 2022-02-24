Horner ve Wolff, 2021'de yaşadıkları sorunları arkalarında bırakmışlar

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2021 sezonunda Mercedes ve Red Bull arasında pist üstünde yaşanan rekabet, birçok kez pist dışına da sıçradı.

Horner ve Wolff arasındaki diplomasi mücadelesi, iki takım patronu arasındaki ilişkinin çokça kez gerilmesine neden oldu. İkili, neredeyse her hafta sonu birbirleriyle alakalı demeçler verdiler.

Bu iki isim, F1 sezon öncesi testlerinde basının sorularını yanıtladılar.

İlk olarak, Horner-Wolff rekabetinin bu sezon da devam edip etmeyeceği soruldu.

İki takım patronu da 2021 sezonunda yaşananları arkalarında bıraktıklarını ve odaklarının 2022 sezonunda olduklarını belirttiler.

Konu hakkında ilk olarak Horner konuştu ve ikili arasındaki rekabet hakkında şunları söyledi: "Abu Dabi'de yaşananlar hakkında farklı düşüncelere sahip olabiliriz ancak o konu kapandı. Odağımızı 2022 sezonuna çevirdik."

"Bence geçen sene ilk yarıştan son yarışa kadar fantastik bir rekabet gördük. F1'in yeniden popülerleşmesinde bu rekabet seviyesi kritik bir rol oynadı. Bu yüzden bu sezon da en az geçen sezon kadar heyecanlı bir sezon bekliyoruz."

"Bazı anlarda geçen seneye kıyasla daha az heyecanlı olması daha iyi olur ama genel olarak heyecanlı bir sezon bekliyoruz. Bence bu sene şampiyonluk mücadelesine katılabilecek başka takımlar da olabilir."

"Yeni araçlarla temiz bir sayfa açtık. Muhtemelen, son 40 yılda gördüğümüz en büyük kural değişikliğini yaşıyoruz ancak takımlar ve pilotlar arasındaki rekabet seviyesinin her zamanki gibi seviyeli olacağını düşünüyorum. "

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Wolff, herkesin kendi takımının çıkarları için mücadele ettiğini ve bu yüzden gerginlikler yaşanmasının normal olduğunu belirtirken; tıpkı Horner gibi 2022'ye odaklandıklarını da belirtti.

"Rekabetin devam etmesini bekleyebiliriz. Aramızdaki mücadele bazen fazlasıyla sertleşti ama ortada mücadele edecek çok fazla şey vardı. Formula 1 Dünya Şampiyonluğu için savaşıyorduk."

"Pist üstünde ve dışında avantaj elde edebilmek için savaşıyoruz, yani bu normal. Christian'a katılıyorum, bence de geçen seneyi arkamızda bırakmamız ve önümüze bakmamız gerek."

"Abu Dabi hakkında birçok tartışma yaşandı ve bu durum bize, F1'in hissedarlarına, zarar verecek noktaya geldi. Bu konuyu kapadık ve önümüze bakıyoruz."

"Artık her şey 2022'yle alakalı ve oyun yeniden başladı. Herkesin 0 puanı var, yeni fırsatlar ve yeni riskler var."

"Tartışmalı bazı anlar yaşadık ama kimse bu tartışmalı anların kalıcı olmasını istemez. Çalıştığımız bu alanda, herkes kendi takımının çıkarlarını korumak zorunda. Yani bu tür rekabetler görmemiz beklenebilir. Bundan zevk alıyor muyum? Bilmiyorum ama bu işimin bir parçası."

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, "F1'in tarafsız hakemlere sahip olduğundan emin olması gerektiğini" söylemişti. Hamilton, hakemlerin bazı pilotlarla yarışlara uçtuğunu ve bu pilotlarla hakemler arasındaki ilişkilerin geliştiğini belirtmişti.

Wolff, "bilinçli bir şekilde bazı takımların lehine karar verilmediğine" inanıyor ve hakemlerin bulunduğu odada "profesyonelliğe" ihtiyaç olduğunu düşünüyor.

"Bence hakemlerin bulunduğu odada profesyonelliğe ihtiyacımız var. Dürüst olmam gerekirse, bilinçli bir şekilde bir tarafın lehine kararlar verildiğini düşünmüyorum. Hakemler zeki insanlar."

"Yarış kontrol hakkında ya da onların aldığı destek hakkında konuştuğumuzda, bence en önemli şey bir standarta sahip olmak. Bence herkesin beklediği de bu."

"Geçen sene de konuştuğumuz gibi, en önemli konu, istikrarsız kararlar verilmesiydi. Bence bir standart yaratabileceğimiz çok iyi insanlar var."

"Her şey yeniden yapılandırılıyor ve ben Mohammed'e güveniyorum. Bütün yapıları optimize edeceğiz."

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Horner ise konu hakkında şunları söyledi: "Bence birçok sorun kurallardan dolayı ortaya çıkıyor. Kurallar çok karmaşıklar ve farklı şekilde yorumlanmaya açıklar."

"Pist sınırları, bu konu için güzel bir örnek olabilir. Diğer sporlarda beyaz çizgiyi geçtiğinizde oyun alanından çıkmış oluyorsunuz."

"Bizde ise bazı virajlarda kurallar pistten taşmanıza izin veriyor, bazılarında vermiyor. Bence bu, taraftarlar ve hatta takımlarla pilotlar için de kafa karıştırıcı."

"Yani açık kurallara ihtiyacımız var, takip edilebilmesi daha kolay kurallara ihtiyacımız var.

"Bence bilinçli bir şekilde belli bir pilot ya da takım lehine karar verilmiyor, bu konuda Toto'ya katılıyorum.

"Ayrıca yarışa pilotlarla uçan hakemler görmedim."

"Mohammed, organizasyonun yapısını yenilemek isteyen yeni bir başkan. Spora VAR tarzı bir sistem getirmek istiyor."

"Bence daha temiz kararlar alınabilmesi için yeni bir yapıya geçmek üzerinde durulması gereken bir konu. Ancak ben, geçen sene hakemlerin bilinçli bir şekilde bir takımın lehine kararlar verdiğini düşünmüyorum."