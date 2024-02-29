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Formula 1 Bahreyn GP

Horner'a ait olduğu iddia edilen görüntüler yayınlandı

Red Bull, daha dün takım patronu Christian Horner'ı içeren iç soruşturmayı tamamlamış, Horner'ın yanlış bir şey yapmadığının belirlendiğini açıklamıştı ancak bugünkü 2. antrenmanlar sırasında Horner'ın soruşturulmasına neden olduğu iddia edilen görüntüler ve mesajlar afişe edildi.

Abdullah Çelik
Abdullah Çelik
Güncel:
Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing

Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing

Mark Sutton / Motorsport Images

Red Bull Racing'in Takım Patronu Horner'ın adı, bir süredir takım içerisinde çalışan bir kadın çalışanı rahatsız ettiği için gündemin başında yer alıyordu.

Şikayetlerin ardından Red Bull, Formula 1 takım patronunu içeren konuyu soruşturması için bağımsız bir avukat atadı ve bu süreçte bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Dün akşam yapılan resmi açıklamada, soruşturmanın tamamlandığı ve Horner'ın yanlış bir şey yapmadığının belirlendiği duyuruldu. Horner, takım patronu olarak Bahreyn'de takımının başında yer aldı.

Ancak şikayetçi tarafın, bahsi geçen kanıtları yayınlayarak karşı saldırı yapabileceği iddia ediliyordu ve bugünkü ikinci antrenman seansında tam olarak bu oldu.

Seans bitmeden önce anonim bir kullanıcı tarafından "Christian Horner kanıtı" adlı bir Google Drive dosyası yüzlerce gazeteciyle birlikte takım patronlarına ve Formula 1 yöneticilerine gönderildi.

Bu olay gündeme bomba gibi düşmesinin ardından Horner konuyla alakalı şu açıklamayı yaptı:

"İsimsiz spekülasyonlar hakkında yorum yapmayacağım ancak tekrarlamak gerekirse iddiaları her zaman reddettim."

"Bağımsız soruşturmanın bütünlüğüne saygı duydum ve yolun her adımında tam işbirliği yaptım."

"Bağımsız bir uzman avukat tarafından yürütülen kapsamlı ve adil bir soruşturmaydı ve yapılan şikayetin reddedilmesiyle sonuçlandı."

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Abdullah Çelik
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Abdullah Çelik
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