Horner'a ait olduğu iddia edilen görüntüler yayınlandı
Red Bull, daha dün takım patronu Christian Horner'ı içeren iç soruşturmayı tamamlamış, Horner'ın yanlış bir şey yapmadığının belirlendiğini açıklamıştı ancak bugünkü 2. antrenmanlar sırasında Horner'ın soruşturulmasına neden olduğu iddia edilen görüntüler ve mesajlar afişe edildi.
Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing
Mark Sutton / Motorsport Images
Red Bull Racing'in Takım Patronu Horner'ın adı, bir süredir takım içerisinde çalışan bir kadın çalışanı rahatsız ettiği için gündemin başında yer alıyordu.
Şikayetlerin ardından Red Bull, Formula 1 takım patronunu içeren konuyu soruşturması için bağımsız bir avukat atadı ve bu süreçte bir açıklama yapmaktan kaçındı.
Dün akşam yapılan resmi açıklamada, soruşturmanın tamamlandığı ve Horner'ın yanlış bir şey yapmadığının belirlendiği duyuruldu. Horner, takım patronu olarak Bahreyn'de takımının başında yer aldı.
Ancak şikayetçi tarafın, bahsi geçen kanıtları yayınlayarak karşı saldırı yapabileceği iddia ediliyordu ve bugünkü ikinci antrenman seansında tam olarak bu oldu.
Seans bitmeden önce anonim bir kullanıcı tarafından "Christian Horner kanıtı" adlı bir Google Drive dosyası yüzlerce gazeteciyle birlikte takım patronlarına ve Formula 1 yöneticilerine gönderildi.
Bu olay gündeme bomba gibi düşmesinin ardından Horner konuyla alakalı şu açıklamayı yaptı:
"İsimsiz spekülasyonlar hakkında yorum yapmayacağım ancak tekrarlamak gerekirse iddiaları her zaman reddettim."
"Bağımsız soruşturmanın bütünlüğüne saygı duydum ve yolun her adımında tam işbirliği yaptım."
"Bağımsız bir uzman avukat tarafından yürütülen kapsamlı ve adil bir soruşturmaydı ve yapılan şikayetin reddedilmesiyle sonuçlandı."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Marko: "VCARB uluslararası bir takım, diğer takımlardan bir çok mühendis getirdiler"
Marko: "VCARB uluslararası bir takım, diğer takımlardan bir çok mühendis getirdiler" Marko: "VCARB uluslararası bir takım, diğer takımlardan bir çok mühendis getirdiler"
Wolff, takım ittifaklarına ilişkin Formula 1 kurallarının "sıfırlanması" fikrini destekliyor
Wolff, takım ittifaklarına ilişkin Formula 1 kurallarının "sıfırlanması" fikrini destekliyor Wolff, takım ittifaklarına ilişkin Formula 1 kurallarının "sıfırlanması" fikrini destekliyor
2024 Bahreyn GP 3. antrenman: Sainz lider, Alonso ikinci!
2024 Bahreyn GP 3. antrenman: Sainz lider, Alonso ikinci! 2024 Bahreyn GP 3. antrenman: Sainz lider, Alonso ikinci!
McLaren şimdiden Norris'in güç ünitesini değiştirdi
McLaren şimdiden Norris'in güç ünitesini değiştirdi McLaren şimdiden Norris'in güç ünitesini değiştirdi
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar