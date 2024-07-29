Horner ve Marko, Perez'in alternatifi hakkında fikir ayrılığı yaşıyor!
F1 Oversteer'ın haberine göre Christian Horner ve Helmut Marko, Perez'in yerini kimin gececeği konusunda farklı görüşlere sahip.
Dr. Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing
Fotoğraf: Erik Junius
Sergio Perez, ikinci sırada başladığı Belçika Grand Prix'sinde sekizinci sıraya kadar gerileyerek Red Bull'daki geleceğini tehlikeye attı.
Perez, yarışın başında Lewis Hamilton, Oscar Piastri ve diğerleri tarafından geçilmişti.
Takım arkadaşı Max Verstappen ve Mercedes'ten George Russell'a ise pit stopların ardından mağlup oldu.
Red Bull danışmanı Helmut Marko, Spa yarışından sonra Perez konusunda olumlu bakmıyor.
Perez’in Red Bull’daki geleceği için yapılan toplantıdan da net bir sonuç çıkmadı.
Marko, Perez'in performansını eleştirdi ve takımlar şampiyonasında Verstappen'e destek olacak şekilde arka planda mücadele etmesi gerektiğini belirtti.
Christian Horner ise takımda istikrar arayışında olduğunu ve Perez'in yerini kimin alması gerektiği konusunda farklı bir bakış açısına sahip olduğunu ifade etti.
Helmut Marko ise takımın geleceği için en iyi alternatifi değerlendirmek istediklerini belirtiyor.
Sergio Perez'in Red Bull'daki geleceği, yaz arası boyunca yapılacak değerlendirmeler ve görüşmeler sonrasında netlik kazanacak.
Sergio Perez, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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