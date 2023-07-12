Horner: "Uzun vadede bir Red Bull dominasyonu görmeyeceğiz"
Red Bull takım patronu Christian Horner'a göre farklar şimdiden kapanmaya başladı, dolayısıyla Red Bull'u yedi yıllık bir dominasyon beklemiyor.
Yer etkisi çağının ikinci sezonuna tarihi bir başlangıç yapan Red Bull, ilk 10 yarışın tamamında galibiyete ulaşmayı başardı.
Bu yarışların sekizinde Max Verstappen'in imzası var, dolayısıyla Red Bull-Verstappen ikilisi arka arkaya ikinci çifte şampiyonluğa tam gaz yürüyor gibi.
Dahası, takım bunu yaparken 2026 güç ünitesi kurallarına da tam gaz odaklandığı için, birçok kişi tarafından uzun vadeli bir Red Bull dominasyonu bekleniyor.
Bu iddialara karşı çıkan Christian Horner ise rekabetin dozunun önümüzdeki yıllarda artmasını ve karşılarına önemli rakiplerin çıkmasını beklemekte.
Horner, "Bu spordan öğrendiğimiz bir şey varsa, o da zaman içinde farkın kapanacağı. Bunun gerçekleşmeye başladığını zaten görebiliyorsunuz.
"En önemli şey istikrara sahip olmak, mevcut kurallar korundukça takımlar birbirine yaklaşacak. Bir diğer yedi yıllık dominasyonla karşı karşıya değiliz."
"Güç ünitelerinin hepsi artık birbirine oldukça benziyor ve şasiler motorlardan çok daha hızlı gelişiyor. Sezonun başlangıcından bu yana farkların kapandığı ortada."
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, lifts the winners trophy
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
Red Bull'un bu denli öne çıkmasının sebebi, yeni kurallardan maksimumu alabilecek şekilde tasarlanan taban ve sidepod konsepti.
Kuralların ilk sezonunda Mercedes'in "sıfır sidepod" ve Ferrari'nin "havuz tipi sidepod" gibi farklı konseptleri vardı, ancak şu an neredeyse herkes Red Bull tasarımına geçiş yapmakta.
Son olarak McLaren'in benzer bir konsept tercih ettiğini gördük; takımın bu tercihi sayesinde iki yarıştır ne kadar hızlandığını da düşünürsek, her takımın tasarım konusunda benzer bir yoldan gitmesi şaşırtıcı olmayacak.
Bu durumun kendisini mutlu ettiğini söyleyen Horner, "McLaren'a bakıyorum da, benzer bir konsepte geçiş yapmışlar.
"Ödünç aldıkları felsefenin bizimkinden esinlenilmiş olduğunu görebiliyorsunuz. Bu gurur verici, değil mi?" Neden olmasın?"
"Bizimki gibi performans gösteren bir aracınız olduğunda, onu taklit etmeye çalışmanız oldukça mantıklı ve bazı takımlar da bunu yapmayı seçti."
"Bu pistteki performansları çok güçlüydü ama önümüzdeki birkaç yarışta bunun nasıl sonuçlanacağını görmek çok ilginç olacak." dedi.
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