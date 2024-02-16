Horner, 'uygunsuz davranış' iddialarının ardından ilk kez konuştu!

Horner, Perşembe günü Milton Keynes üssünde düzenlenen Red Bull'un 2024 aracının lansmanına katıldı ve iddiaları ilk kez kamuoyu önünde yalanladı.

Bir meslektaşı tarafından kendisine yöneltilen uygunsuz davranış iddialarının ardından, Formula 1 takımının Avusturyalı ana şirketi Red Bull GmbH tarafından Horner'a soruşturma açıldı.

Horner cuma günü Londra'da soruşturmayı yürüten harici uzman avukat tarafından sorgulandı. İlk görüşmede konuyla ilgili herhangi bir karara varılamadı.

Sky Sports News'e verdiği bir röportajda Horner'a kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili soruşturma süresince Red Bull Racing'deki görevinden geçici olarak ayrılmayı düşünüp düşünmediği soruldu.

Horner, "Hayır, her zamanki gibi işimin başındayım."

"Açıkçası, bana karşı yapılan suçlamaları tamamen reddediyorum ama elbette yakın gelecekte sonuçlanmasını umduğum bu süreç devam ederken ben de çalışacağım." şeklinde yanıt verdi.

Horner'ın takımın 20. F1 aracının lansmanına katılması, soruşturmanın geçen hafta Red Bull tarafından doğrulanmasından bu yana kamuya açık bir etkinlikte yer alması oldu.

Horner'a, dikkatler üzerindeyken neden lansmana katılmayı tercih ettiği sorulduğunda Horner şu yanıtı verdi: "İddiaları reddettim. Benim için her şey normal."

"Bu konuda kendime güveniyorum. Öyle olmasaydım, burada olmazdım."

Noel tatilinden döndüğü 8 Ocak'tan bu yana her gün fabrikada çalıştığını ve 2 Mart'ta yeni sezonun ilk yarışı için Bahreyn'de olacağını söyledi.

Red Bull takım patronu ayrıca 'iş dünyasından, ortaklarından ve sektörden' kendisine verilen destekten çok etkilendiğini söyledi.

Red Bull Racing RB20 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Soruşturmayla ilgili olarak Horner, "Bu süreçle ilgili bir yorum yapamam."

"Açıkçası sürece güveniyorum ve ortaya atılan iddiaları kesinlikle reddediyorum. Soruşturma sonuçlanana kadar da çalışmaya devam edeceğim."

"Bu ekibi ben kurdum, insanları buraya gelmeye ve burada çalışmaya ben ikna ettim, ekiple ve insanlarla çalışmaktan keyif alıyorum."

"Bu ekibin en büyük varlığı insanlardır ve bu böyle olmaya devam ediyor." dedi.

Horner, Verstappen ve Red Bull hiyerarşisi ile aralarının açık olduğu iddialarını yalanladı

Sky Sports News'e konuşan Horner, Red Bull'un kilit isimleri arasında gerginlik olduğunu iddia eden haberleri de yalanladı.

Horner, kendisi ile Max ve Jos Verstappen arasında herhangi bir anlaşmazlık olup olmadığı sorusu üzerine şunları söyledi: "Hayır, hiç de değil. Birkaç gün önce Silverstone'da Jos ve Max ile birlikteydim."

"Max işine çok odaklanmış durumda. Çok destekleyici oldu ve ben de onunla birlikte önümüzdeki sezonu dört gözle bekliyorum."

Red Bull'un üç kez dünya şampiyonu olan pilotu Max Verstappen de takım patronuyla ilişkisinin oldukça normal olduğunu söyledi.

Lansmandaki ayrı bir medya oturumunda Verstappen, Horner hakkında, "Birbirimizi birkaç kez gördük. Ben simülatördeydim, o da biz çekim yaparken oradaydı. Birlikte pek çok şey başardık, dolayısıyla bu durum aniden değişmez." dedi.

Bu arada, Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko ile ilişkisi hakkında Horner şunları söyledi: "Her zaman spekülasyonlar olacaktır ama biz tek bir takım olarak birlikteyiz, her zaman böyle olduk ve böyle olmaya devam edeceğiz."

"Biz tek bir takımız, tek bir grubuz."

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Hissedarların desteği olağanüstü ve bu destek olmasaydı burada olamazdık. Yani hayır, söylentiler değil."

Horner'ın Red Bull lansmanına katılımı

Sky Sports News'in Christian Horner ile yaptığı röportajı gerçekleştirdikten sonra F1 muhabiri Craig Slater durumu şu şekilde değerlendirdi: "Geçen hafta başında Christian Horner'ın bu lansmanla katılmayacağı söyleniyordu çünkü Formula 1'deki üst düzey isimler birkaç gün içinde istifasını bekliyorlardı."

"Kendisi şu anda uygunsuz davranış iddiaları nedeniyle soruşturuluyor. Bir kadın personele yönelik kontrol edici ve zorlayıcı davranış iddialarından bahsediyoruz. Geçtiğimiz Cuma günü konuyla ilgili olarak kendisiyle görüşüldü."

"Kendisinin neyle suçlandığının detaylarına elbette giremiyoruz çünkü bu konu şu anda soruşturuluyor, ancak neden görevine devam ettiği, tüm bu olaylarda neden masum olduğunu savunduğu ve ayrıca bazı insanlar için bunun önemli bir arka planı olduğu hakkında konuştuk. Bu, Red Bull'da Horner ile Avusturya merkezli şirketin yönetim kurulu arasında yaşandığı iddia edilen bir güç mücadelesi ve ayrıca Horner ile dünya şampiyonu Max ve babası Jos arasında yaşandığı düşünülen bir sürtüşme."

"Horner lansmanda hiç şüphesiz bitkin görünüyordu. Unutmayın, bu kişi normalde çok kıvrak zekalı ve her türlü sözlü alışverişte çok ön planda olan biridir. Sesi çok durgun geliyordu. Bunun kısmen kasıtlı olduğunu düşünüyorum, bunun ciddi bir mesele olduğunu biliyor."

"Elbette hikayeyi sadece onun tarafından dinlediğimizi unutmamalıyız. Tüm bu olayların bir başka tarafı daha var; Horner'ı suçlayan tek kişi Red Bull çalışanlarından bir kadın, ancak malum nedenlerden ötürü hikayenin onun tarafını dinlemiyoruz."

"Horner kamera önünde eşi Geri'nin kendisine büyük destek olduğunu söyledi."

"Bu işi sonuna kadar götürmeye kararlı. Orada olması, lansmanın tamamına katılması ve işini normal bir şekilde sürdürmesi pek çok insanı etkiledi. Devam etmekte kararlı. Ayrıca kamera önünde, masum olduğuna ikna olmasaydı bugün orada olmayacağını söyledi."