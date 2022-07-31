Horner uyardı: "2023'te daha çılgın taban tasarımları çıkabilir"

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Takımlar ve FIA arasında, 2023 için dalgalanmayı engelleme amaçlı yapılacak kural değişiklikleri için tartışmalar devam ediyor. Tüm takımlar, konuyla alakalı alınacak son karar için sabırsızlanıyor.

Takımların çoğu, FIA'nın tabanların 25mm yükseltilmesi konusunda geç kaldığını savunuyorlar ve böyle bir değişiklik olursa, bazı takımların konuyu mahkemeye taşıyabileceği düşünülüyor.

Macaristan GP hafta sonunda konuşan Horner, FIA'nın nasıl bir hamle yaparsa yapsın sonunda farklı çözümlerin ortaya çıkmasına neden olacak istenmeyen sonuçlara yol açmaması gerektiğini söyledi.

Horner, "Olay sadece taban yüksekliğini ya da difüzör boğaz yüksekliğini arttırma ile ilgili değil. Değişiklik, bu seneden gelecek seneye taşımak istediğiniz bileşenler üzerinde de etkili olabilir."

"Tabanın uç kenarında uygulanan yük testini arttırmayla ilgili de başka şeyler olabilir."

"Tabanın yüksekliği artarken, esnekliğin ön plana çıktığı ve hepimizin daha tuhaf elastik kavramların peşinden koştuğu bir aeroelastik yarışa girmek istemiyoruz."

"Tek tek öğeleri seçmek yerine paketin tamamının ele alınmasının önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Konuyla alakalı FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem'in taban sorunuyla alakalı çözüm bulunması için sorumluluk aldığı, yaz tatilinden önce takımlara kesin bir cevap verileceği düşünülüyor.

Horner, konuyla alakalı başlangıçta belirtilen boyutta değişiklik için çok geç olduğunu söylerken, konunun mahkemeye taşınması ihtimalini küçük gördüğünü belirtti.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Photo by: Patrick Vinet / Motorsport Images

Horner, "Kimsenin yasal mücadeleye girişmek istediğini düşünmüyorum. Sadece sağ duyulu olunmalı ve biraz ödün verilmeli."

"Mevcut kurallarda, şampiyonadaki pozisyonunuza göre farklı sayıda rüzgar tüneli hakkınız bulunuyor ve gelecek sene için bu değişiklik, gece yarısından 10 dk sonra yapıldı gibi."

"Temel bir değişiklik planlıyorsanız, bunun ciddi sonuçları olur. Bu yüzden, umarım makul bir uzlaşma için istekli olunur." dedi.

Aston Martin'in Takım Patronu Mike Krack, takımların 2023 kurallarının ne olduğunu bilmeleri için zamanın daraldığı konusunda hem fikir.

Krack, "Taraflar arasında yasal bir mücadele olacağını düşünmüyorum. Son dönemde birçok konuda olduğu gibi bir çözüm bulabileceğimizi düşünüyorum. Ancak Christian'ın haklı olarak söylediği gibi, saat 12'yi 10 geçiyor ve artık gerçekten ilerlememiz lazım." dedi.

Ferrari'nin planlanan değişikliklerden mutlu olmadığı biliniyor. Ferrari, bu değişikliklerin 2023 aracında işleri zorlaştıracağını düşünüyor.

Takımın Yarış Direktörü Laurent Mekies, "Gelecek sene için kuralları değiştirme konusunda çok geciktik."

"Çoğumuz şimdiden programımızın son aşamalarındayız. Dalgalanma birkaç yarıştır neredeyse hiç sorun olmadı. Bu yüzden şu anda tasarım değişikliği için dayatmak daha tuhaf olur." dedi.