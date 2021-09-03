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Horner: "Umarım Mercedes, Albon'un Williams fırsatının önüne geçmez"

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Red Bull takım patronu Christian Horner, yedek pilotları Alex Albon'a 2022 için koltuk bulmak adına çok çaba harcadıklarını ve Mercedes'in, Taylandlı pilotun Williams'taki fırsatını engellememesini umduğunu söyledi.

Horner: "Umarım Mercedes, Albon'un Williams fırsatının önüne geçmez"

Formula 1’den uzakta 1 yılın ardından eski Red Bull pilotu Albon önümüzdeki sene seriye dönmeyi bekliyor ve takım patronu Horner, adı son dönemde Williams ile anılan Albon’un önümüzdeki hafta geleceğinin belli olmasının mümkün olduğunu söyledi.

Ancak Horner, rakipleri Mercedes’in Albon’un fırsatının önüne geçebileceğini düşünüyor.

Horner,  “Ona [Albon’a] koltuk bulmak için çok çalışıyoruz. Umarım Mercedes, Williams’taki fırsatını önüne geçmez. Bu çok yazık olur.” 

Neden Mercedes’in bu fırsatın önüne geçebileceği sorulduğunda Horner, “Red Bull ile olan bağlantısı yüzünden. Bir pilotun bunun cezasını çekmesi büyük bir şanssızlık olur. Umarım bu unsur devreye girmez. Fakat birkaç takımda daha şansı var."

"Önceliğimiz onu seneye yarışırken görmek. Bunu yapamazsak bizim test ve yedek pilotumuz olmaya devam edecek çünkü onun çok yüksek bir seviyede olarak görüyoruz.” cevabını verdi.

Neden AlphaTauri’nin bir seçenek olmadığı konusunda ise Horner, bunun İtalyan ekibin takım patronu Franz Tost’u ilgilendiren bir konu olduğunu söyledi.

Ayrıca Albon’un adı son zamanlarda Alfa Romeo ile de anılıyor ve Horner bu konuya da açıklık getirerek şunları söyledi: “Bence Alfa [Romeo] ve Williams ona çok fazla ilgi gösteriyor. Sanırım tercihi Williams olur. Fakat elbette önünde birkaç engel var. Bu takıma gitmemesini söyleyen 4 telefon çağrısı aldı. Onları göz ardı etmesini söyledim.”

 Williams ile uzun süreçte bir ilişki hakkında Britanyalı takıma gelecekte motor tedarik etmelerinin mümkün olup olmadığı sorulduğunda Horner, “Bu çok ilerisi için bir ihtimal."

"O zamana kadar iki takıma motor tedarik ederek yeterince işimiz olacak. Fakat 2025, 2026’da yeni motorlar geldiğinde gelecek için her şey mümkün. Bu yeni kurallara bağlı olacak.” dedi.

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