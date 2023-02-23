Horner: "Üç günlük test yeterli"
Red Bull takım patronu Christian Horner, üç günlük testin kendileri için yeterli olduğu görüşünde.
Geçen yılki kış testleri toplamda altı gün sürmüş ve takımlar bu sayının bile yeterli olmadığını söylemişlerdi.
Bu yıl kış testleri sadece üç güne indirildi, ki bu da elbette bazı takımları, özellikle de pilotları mutlu etmeyen bir durum.
Fakat takım patronu Christian Horner, kuralların aynı kaldığı ve motorların gelişiminin dondurulduğu bir dönemde üç günlük testin yeterli olduğunu söyledi.
Horner, bu konuda şöyle dedi: "Daha henüz ilk seansta araçların ne kadar dayanıklı olduğuna bir bakın."
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
"Evet, seansın başında [Aston Martin'in elektrik sorunu nedeniyle] kırmızı bayrak vardı, ancak arıza hızla giderildi."
"Artık kurallar çok tutarlı. Bu yıl planlanan yarışların sayısı göz önüne alındığında, iki gün test yaparak yarışa gitmenin mümkün olacağını düşünüyorum."
"Eğer bu ilk yarış için öngörülemezliğe neden oluyorsa, sizce bu kötü bir şey mi? Bu yıl uzun bir sezon olacak. Dolayısıyla takımların işleri yoluna koymak için bolca zamanı var.
"Her halükarda, mevcut düzenlemeler ve güç üniteleri ile üç gün yeterli olduğunu düşünüyorum."
"Ancak 2026'da, şasi ve motorlarla ilgili kurallar değiştiğinde, durum farklı olacak."
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