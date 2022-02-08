Horner: "Tüm takımlar, lansman fotoğrafları üzerinde photoshop uyguluyor"

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Formula 1'de 2022'nin ilk aracı geçtiğimiz hafta Haas tarafından tanıtıldı ve bu hafta daha fazla lansman yapılacak.

Takımlar genellikle sezon öncesinde, sahip oldukları fikirleri ve çözümleri göstermemeyi tercih ediyorlar. Bunun yerine lansman fotoğraflarında mümkün olduğunca az detay gösteriyorlar.

Hatta sezonun ilk testinde de yine özel çözümlerin olmadığı daha basit araçlar kullanılıyor.

Red Bull, yeni aracının örtüsünü 9 Şubat Çarşamba günü kaldıracak ve Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, taraftarların gerçek RB18'i görmeyi beklememesi gerektiğini söylemişti.

Horner da bu durumu onayladı ve çarşamba günü tanıtacakları yeni araçta, pek çok detayı gizleyeceklerini söyledi.

Horner, "Tüm takımların, lansman görüntülerinde veya etkinliklerinde tamamen photoshop kullandığını düşünüyorum. Elbette yeni kurallarla, tüm takımlar kendi fikirlerini korumaya çalışıyorlar, bu yüzden herkes mümkün olduğunca az detay gösterecek."

"Difüzörleri veya benzeri şeyleri asla lansmanlarda göremezsiniz. Kanatların profili de farklı görünebilir ama bunlar günümüz Formula 1'inde olağan şeyler."

"Sadece Bahreyn testlerinde gördüklerimiz yarışlarda göreceklerimize benzer olacak." dedi.

Tüm takımlar gibi Red Bull da çok yoğun bir dönem geçiriyor.

Horner, "Barselona'daki ilk teste gitmeden önce muhtemelen bir başka shakedown yapacağız ve aracımızı ilk kez piste çıkaracağız."

"Zaman daralıyor ve yapılacak işler var fakat her şey plana göre gidiyor."

"Elimizde altı günlük bir test olacak ve doğal olarak her günden en iyi şekilde faydalanmaya çalışacağız. Barselona'da RB18'i tanımaya, uzun sürüşler yapmaya, dayanıklılığı kontrol etmeye, aracın özelliklerini anlamaya ve aracın dinamiklerini kavramaya odaklanacağız."

"Ayrıca bütçe sınırına sahip olduğumuz için güncelleme getirmek istediğimiz alanları dikkatlice seçmemiz lazım." dedi.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrate on the podium Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images