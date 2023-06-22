Horner: "Tüm sıkıntılara rağmen Perez'in arkasında durmalıyız"
Red Bull takım patronu Christian Horner'a göre Sergio Perez'in birkaç güçlü yarış geçirmesi gerekmekte.
Son haftalarda performansı epey düşen Perez, arka arkaya üç yarıştır sıralama turlarında son bölüme kalamıyor.
Bu üç yarıştan yalnızca 21 puanla ayrılabilen Perez'in şampiyonluk şansları da git gide azalıyor, nitekim Max Verstappen de vites arttırmış vaziyette.
Pilotunun son durumu hakkında konuşan Horner, "Perez'in kendine güvenebilmesi için iyi bir hafta sonu geçirmesi gerek."
"Son üç Cumartesi günü onun için epey kötü geçti, bu da Pazar günleri zorlanmasına sebep oluyor. Yine de Checo'nun neler yapabileceğini sadece bir ya da iki ay önce gördük."
"Bence sadece güçlü bir hafta sonu geçirmesi gerekiyor. Sonrasında geri dönebileceğinden hiç şüphem yok." dedi.
Sergio Perez, Red Bull Racing
Photo by: Red Bull Content Pool
Perez'in koltuğunun tehlike altında olduğu iddialarına gülerek yanıt veren Horner, "Şu anda şampiyonada ikinci sırada ve bu yıl Max dışında iki yarış kazanan tek pilot o.
"Yani evet, bu dönemde onu desteklememiz gerekiyor. Eminim yakında formunu tekrar bulacaktır."
Kanada GP'sinde özellikle frenlemede rahat edemediğini belirten Perez, "Evet, şu anda neler olduğunu anlamak için fabrikadaki ekiple birlikte çok çalışacağız."
"Zihinsel olarak güçlü olmam gerekiyor -ve ben güçlüyüm. Bunun üstesinden geleceğimi biliyorum," dedi.
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