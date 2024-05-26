Horner: "Tüm hafta sonu boyunca zorlandık"
Red Bull'un takım patronu Christian Horner, 2024 Monako GP hafta sonunda antrenmanlarda zorlandıklarını, bu yüzden pole pozisyonunu kaybetmelerine şaşırmadığını söyledi.
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Max Verstappen'in Cuma günü yaşadığı sıkıntıların ardından Red Bull'un nasıl bir hafta sonu geçireceği merak konusuydu.
Verstappen, Cumartesi günü bir kez daha hızlandı ve en hızlı pilot olmasa bile lider grupla mücadele edebilecek gibi duruyordu.
Ancak şampiyon pilot, son bölümdeki son hızlı turunun başlangıcında ilk virajda bariyerlere sürttü. İlk hızlı turların ardından 3. sırada olan Verstappen, diğer isimlerin derecelerini geliştirmesiyle 6. sıraya kadar geriledi.
Takımın diğer pilotu Sergio Perez ise, daha ilk seansta 18. sırada kalarak elendi.
Sıralamaların ardından konuşan Horner, "Tüm hafta sonu zorlanarak geçti. Araç bu pistin özelliklerine uygun değildi. "
"Son tura kadar ikinci ile altıncı arasındaki her şey mümkündü ama ne yazık ki son tura iyi giremedik."
"İlk sektör bizim için güçlüydü. Esas olarak dar viraj, ardından beşinci viraj ve 10. virajdı."
"Güvenlik aracı dışında yarış, bizim için hemen hemen bitti. Ama savaşarak geri döneceğiz."
"Yarış hızımız oldukça iyiydi ancak bunu gösterip gösteremeyeceğimizden, trafiğin nasıl gelişeceğine bağlı olacağı için, emin değilim." dedi.
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