Horner, Tsunoda'nın Red Bull'a geçişini reddetmiyor: "Şu anda her şey bir seçenek"

Red Bull'da Sergio Perez'in geleceği belirsizliğini koruyor çünkü yeni kontrat imzalamış olsa da performansı büyük hayla kırıklığı yaratıyor.

Diğer tarafta Yuki Tsunoda, RB'de iyi bir iş çıkardığı için adı Avusturyalı ekiple anılmaya başladı.

Horner, 24 yaşındaki sürücünün gelecekte ana takıma yükselip yükselemeyeceği sorusuna, "Hiçbir şeyi asla göz ardı edemezsiniz."

"Onunla birkaç yıllık anlaşmamız var çünkü onun iyi bir yetenek olduğuna inanıyoruz." cevabını verdi.

Sonrasında Tsunoda'nın hiç Red Bull ile test yapma fırsatı yakalayamadığı hatırlatıldı.

Horner bunun üzerine, "Yuki bir Red Bull Racing pilotu."

"Red Bull Racing ile sözleşmesi var ve iyi bir performans sergilediği için onunla devam etme kararı aldık."

"Yani sergilediği performansın farkındayız."

"Neler olacağını asla bilemezsiniz. Belki bir gün teste çıkabilir." diye yanıt verdi.

Horner'a göre Tsunoda, yanında Daniel Ricciardo olmasından da faydalanıyor.

"Yuki'nin iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum. Burada bir puan daha aldı, hafta sonlarını bir araya getiriyor, iyi bir iş çıkarıyor."

"Bence Daniel Ricciardo'nun yanında olmasının faydasını gördü. Deneyimli bir sürücüyle yarışıyor. Takımla ve mühendislerle etkileşime girdiği konusunda eminim Daniel'den bir şeyler öğrendiğini kendisi de kabul edecektir."

"Yuki artık bir çaylak değil. Artık oldukça fazla tecrübesi var ve bunu iyi şekilde kullandığını görebiliyorsunuz."

"Bugünkü gibi zor koşullarda çok iyi bir yarış çıkardığını düşünüyorum."