Horner: "Toto'yu dinlememeyi öğrendim"
Christian Horner, Toto Wolff'un Max Verstappen'in üstünlüğüne ilişkin yorumlarına yanıt verdi.
Sam Bloxham / Motorsport Images
Son yıllardaki güçlü performansını bu yıla taşıyan Red Bull, ilk dört yarışın üçüncü duble yapan taraf oldu.
Takım iki şampiyonayı da lider götürüyor ve bu performansı korudukları takdirde arka arkaya şampiyonluk serisinin devam etmesi gayet olası.
Japonya GP hakkındaki görüşleri sorulan takım patronu Christian Horner, herkesin harika bir performans sergilediğine dikkat çekti.
Horner şöyle dedi: "Bugün harika bir takım performansı sergiledik, en hızlı turu attık, duble yaptık, en hızlı pit stopu gerçekleştirdik ve şampiyonada ilk iki sıradayız."
"Bu inanılmaz bir performans ve özellikle Japonya'da, motor partnerimiz Honda'nın evinde sergilemek harika."
"Max yarışı güzel şekilde kontrol etmeyi başardı. Baştan sona öndeydi ve lastiklerini gerçekten iyi korudu."
"Checo sıralama turlarında çok iyiydi. Kariyerinin genelinden daha iyiydi ve yarışta da aynı şekilde harikaydı."
"Yarış boyunca bu performansını korudu. Tüm takım için harika bir yarış oldu. Bunu görmek harika."
Horner, Toto Wolff'un "bu sene Verstappen'i kimse yenemez" sözlerine de cevap verdi.
Horner şöyle dedi: "Geride kalan yıllarda Toto Wolff'u dinlememeyi öğrendim."
"Önümüzde hâlâ 20 Grand Prix varken nasıl bu kadar erken konuşabilirsiniz?"
"Fakat Max gerçekten çok iyi durumda. Kışın antrenörünü değiştirdi, kilo verdi. Aracı pek çok ayarda çalışıyor, büyük bir tempoya sahip."
"Geçen yılki avantajını korudu ve arttırdı."
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1. sıra, Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing, Adrian Newey, Baş Teknoloji Sorumlusu, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, 2. sıra ve Red Bull ekibi kutlama yapıyor
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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