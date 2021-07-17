Horner: "Toto Wolff biraz kontrol manyağı"

Mercedes ve Red Bull takımları pist üstünde mücadeleye devam ederken, aynı zamanda pist dışında da farklı bir mücadele söz konusu. Wolff ve Horner, birçok kez medya karşısında laf kavgası yaptılar.

Söz düellosunun son örneğini Britanya GP öncesinde gördük. Horner, Mercedes'teki iş arkadaşının kontrol manyağı olduğunu söyledi.

Ancak Horner Red Bull'un Wolff'un kontrol edebileceği bir yer olmadığını garanti ederken, Wolff'un Horner'ın kendisiyle “çıkar çatışması” olmamasından hoşlanmadığını ve bu yüzden istediğini söyleyebildiğini düşünüyor.

Horner, "Burası rekabetçi bir sektör ve gördüğümüz gibi Toto biraz kontrol manyağı."

"Ancak kontrol edemeyeceği şeylerden birisi Red Bull. Toto ile muhtemelen çıkar çatışması olmayan tek kişi benim. Aklımdan geçeni konuşup ona düşündüğüm şeyleri söyleyebiliyorum. Muhtemelen bunu biraz rahatsız edici buluyor olabilir." dedi.

Wolff'un sezon başında kendisi için "geveze" demesinin hatırlatılması üzerine Horner, "Herkesten daha çok kameranın önünde olan bir adamın söylemesi nedeniyle, bunun oldukça eğlenceli olduğunu düşündüm."

"Toto'nun mümkün olan her yerde görünmeye çalışacağından eminim. Ancak bazen bir parmağınızla birilerini işaret ediyorsanız, size dönük üç parmak vardır."

"Bu muhtemelen Toto'nun daha önce yaşamadığı bir dinamik çünkü o takıma katıldığında, o takım zaten yerleşmişti. Hamilton ile anlaşma yapmışlardı. 2014'e kadar motor zaten hazır olmuştu. Temeller atılmıştı. Takımdaki birçok isim şu anda yaşananlar bir ilk konumunda." dedi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images