Horner: "Toto ve ben gridin dinozorlarıyız"

2005 yılında, henüz 32 yaşında Red Bull takım patronu olarak göreve başlayan Horner, o dönem kazandığı "F1 tarihinin en genç takım patronu" unvanını halen korumakta.

Aradan tam 18 sene geçti ve artık Horner gridin en tecrübeli takım patronu konumunda, yaşı da 50'ye dayanmış vaziyette.

F1'de geçirdiği yıllar hakkında konuşan Horner, padokta yer alan birçok önemli kişiliğin ve karakterin değiştiğini söylüyor.

Unlapped isimli bir podcast'e konuşan Horner, "Şu an etrafımda baktığımda çok farklı kişilikler görüyorum."

"Bu spora ilk girdiğimde Ron Dennis vardı, Flavio Briatore vardı, Eddie Jordan vardı, Jean Todt vardı. Bernie Ecclestone vardı, Max Mosley vardı, Frank Williams vardı... gerçekten büyük karakterler ve kişilikler."

"Günümüzde ise daha fazla yöneticiyle karşılaşıyoruz, spor girişimciler tarafından çok daha teknik bir açıdan inceleniyor."

"Toto [Wolff] ve ben bazılarına kıyasla daha 'dinozor' sayılabilecek karakterleriz, gerçi ben halen genç sayılabilirim."

"Ancak bugünlerde bir takım patronunun görevleri ve iş tanımı, benim bu göreve ilk geldiğim zamandan çok daha farklı." dedi.