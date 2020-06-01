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Formula 1 / Son dakika

Horner: "Ters grid denemesi yapmak için doğru vakitteyiz"

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Horner: "Ters grid denemesi yapmak için doğru vakitteyiz"
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
1 Haz 2020 17:30

Red Bull takım patronu Christian Horner, bu sene yapılacak olan çifte yarışların, ters grid fikrinin denenmesi konusunda en iyi fırsatı sunduğunu ve Mercedes'in bu planı engellememesi gerektiğin söyledi.

F1 takımları 5 Temmuz'da başlaması planlanan Avusturya yarışı için planlama yapmaya başladılar ve sporun sahipleri ile takımlar bir araya gelerek zorlukları aşmak üzerine görüşmeler yaptılar. 

Cuma günü yapılan telekonferansta ortaya koyulan farklı formatlardan bir tanesi Avusturya, Britanya veya senenin diğer yarışlarından bir tanesi için kullanılacaktı. 

En çok ilgi çeken format fikri ise Cumartesi günü yapılacak ters grid sprint yarışının, Pazar günü yapılacak olan grand prix için düzeni belirlemesiydi. Ters grid yarışının dizilimi ise ters şampiyona sıralamasına göre yapılacaktı.

Ancak çoğu takımın bu fikre sıcak bakmasına rağmen, Mercedes fikre destek vermediğini belirtti, Racing Point ise bu konuda karar vermek için konuyu ele alması ve takım içinde tartışılması gerektiğini belirtti.

Kuralın oybirliğiyle alınması nedeniyle eğer Mercedes konu hakkındaki fikrini değiştirmezse fikrin rafa kaldırılması gerekecek.

Horner ise ters grid planının denenmemesi ihtimalinin F1 için, sporun çift yarışlık yeni planının ikinci yarışlarına daha fazla ilgi çekmek için bir şeye ihtiyaç duyduğu endişeleri de göz önüne alındığında, büyük bir fırsatın kaybı olacağını belirtti.

Motorsport.com'a konuşan Horner şunları söyledi: "Bence bunu denemek için Avusturya, Silverstone ve sezonun kalan bölümündeki yarışlardan bir tanesinde denenecek olan arka arkaya yarış düzeninden daha iyi bir fırsat yakalayamazsınız."

"Problem şu ki, eğer bir yarışta aynı formatı tekrar edersek, o formattan alınacak olan sonuç gayet benzer olacaktır."

"Bence farklı bir şey denemek için mükemmel bir fırsata sahibiz. Ve ilk yarıştan itibaren şampiyonanın başlayacağı belli olunca, ve bu da sezon sırasında değiştirilmeyecek bir şey olursa, o zaman bununla ilgili bir sorunumuz olmadığı kesinleşecek."

"Ne yazık ki takımlardan bir tanesi buna karşı çıktı. Bu yüzden bu fırsatı kaybedecek olmak utanç verici."

Horner, son şampiyon Mercedes'in, kendilerinin yarışa son sıralardan başlayacak olmaları dolayısıyla bu fikre karşı çıkma sebeplerini anlayabildiğini, ancak buna rağmen Mercedes takım patronu Toto Wolff'ün bu konu konusunda olan endişelerini bir kenara koyması gerektiğini söyledi.

"Avusturya GP'sini son iki senedir kazanıyoruz, bu yüzden bizim de bir o kadar büyük kaybımız olacak. Özellikle o hafta sonunda."

"Bana göre bu çözüm, F1 için pozitif bir etkiye yol açacak. Bence iki hafta sonu üst üste bulunduğumuz bir pistte, farklı bir fikri denemekten daha iyi bir fırsata sahip olmayacağız."

"Aynı organizasyonun bir sonraki hafta da da, hemen hemen aynı şekilde yapılacak olmasının etkisini pek görmüyorum."

"Eğer daha çok ilgi çekecek olan ve daha çekici olan, farklı bir format varsa, umuyorum ki Mercedes eninde sonunda buna destek verir. Günün sonunda tüm sürücüler ve tüm takımlar için amaç aynı."

Horner, ters grid formatının rafa kaldırılması durumunda F1'in ikinci yarış için elinde olan fikirlerin sınırlı olduğunu söyledi.

Horner şu şekilde devam etti: "Eğer bir pist, farklı düzenler ortaya koyabiliyorsa bunu gözden geçirebilirsiniz. Ancak Avusturya'da bunun mümkün olduğunu pek zannetmiyorum."

"Yapabileceğiniz tek şey bu, pistleri farklı yönlerden geçmek. Ancak tabii ki de güvenlik açısından bu mümkün olmazdı. Pistler, bunun sağlanabileceği bir güvenlik tasarımı ile dizayn edilmediler."

"Silverstone pek çok farklı düzene sahip, ancak elimizde olan bu fırsatın [ters grid yarışlarının] tamamıyla kullanılmaması utanç verici olurdu. Elimizde olan bu an, gelecek için de farklı bir durum yaratabilecek olan bir formatı denemek için çok ideal bir an."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Jonathan Noble

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