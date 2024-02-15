Horner: "Soruşturma, takım içerisinde dikkatleri biraz dağıttı"

Şu anda Red Bull takım patronu Christian Horner'ın geleceği büyük tehlike altında çünkü şirket içerisinden bir kişi, Horner hakkında önemli şikayetlerde bulundu ve bunun üzerinde Red Bull soruşturma başlattı.

Buna rağmen Horner, bugünkü RB20 lansmanındaydı ve geleceğiyle ilgili söylentiler karşısında ilk kez konuştu.

Arka planda olanların takımın dikkatini dağıtıp dağıtmadığı sorusuna Horner, "Kaçınılmaz olarak dikkat dağınıklığı oldu ama takım çok iyi şekilde kenetlenmiş durumda."

"Herkes önümüzdeki sezona odaklandı. Yani her şey normal seyrinde devam ediyor. Verilen destek harikaydı."

"Ben de önümüzdeki sezona odaklandım. Her şey normal seyrinde devam ediyor, tabii ki bir soruşturma var ve ben de buna tamamen uyuyor ve çalışıyorum. Tam bir işbirliği içindeyim."

"Ancak bunlar arka planda devam ederken, biz de yeni sezona odaklanıyoruz."

Eğer yarışlar başladığında dava sonuçlanmamış olursa, bunun takımı herhangi bir şekilde etkileyip etkilemeyeceği sorusuna Horner, "Takım önümüzdeki sezon için hazırlanıyor ve çok iyi durumdayız."

"Tamamen yarışmaya odaklanmış durumdayız. Önümüzdeki hafta Bahreyn'de olmayı ve RB20'nin çalışmasını görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

"Herkesin odaklandığı tek şey araç. Bu odaklanma konusunda tamamen birlik içerisindeyiz."

"Benim odak noktam da önümüzdeki yıl ve önümüzdeki yarışlar."

"Takım olarak son 19 sezonda başardıklarımızdan son derece gurur duyuyoruz, ancak her zaman arkanızda ne olduğundan ziyade önünüzde ne olduğu önemlidir."

"20. sezonumuza girerken 19 yılda yaptıklarımızdan büyük gurur duyuyoruz. " cevabını verdi.

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Red Bull Avusturya'nın kendisine destek olup olmadığı sorusuna Horner, "Muazzam bir destek gördüm."

"Hissedarlar da son derece destekleyici oldular. Açıkçası devam eden bir süreç var, bazı iddialar ortaya atıldı ve ben bunları tamamen reddediyorum. Bu sürece uyuyorum ve bu süreç kendi seyrinde ilerleyecek. Dolayısıyla bunun ötesinde bir yorum yapamam."

"Ayrıca Dietrich'in vefatından bu yana hissedarlardan her zaman muazzam bir destek gördük."

"Tüm ekipten gelen destek kayda değerdi. Bazen bu gibi durumlarda güçlü yönlerinin nerede olduğunu görürsünüz."

"Takım içinden aldığım destek çok büyüktü. Sürücüler inanılmaz iyiydi, ortaklarımızın desteği de inanılmazdı."

"Ayrıca çok destekleyici bir ailem, çok destekleyici bir eşim var. İşime ve önümüzdeki sezona hazırlanmaya odaklandım." cevabını verdi.

Soruşturmanın ne zaman tamamlanacağı konusunda Horner, "Süreç devam ediyor ve bu şirket içinde özel bir konu."

"Süreç üzerinde çalışıyoruz. Tamamen reddettiğim bazı iddialar var. Ben de bu süreçle tamamen işbirliği yapıyorum ve biraz zaman tanımak zorundayız."

"Bu konuda çok az şey söyleyebilirim, bu kapalı tuttuğumuz bir şey. Yakın zamanda sonuçlanacağını umuyorum." cevabını verdi.