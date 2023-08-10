Horner: "Tek bir zerrem dahi eşit rekabet istemiyor"
Red Bull takım patronu Christian Horner, hiçbir şekilde eşit rekabete girmeyi hayal etmediğini açıkça belirtiyor.
2023 sezonuna inanılmaz bir başlangıç yapan Red Bull, ilk yarıda gerçekleşen 12 yarışın tamamında galibiyete ulaşmayı başardı.
Dahası, sezon ilerlemesine rağmen halen hiçbir takım Red Bull'u yakalayabilmiş değil.
Taraftarlar ve basın mensupları Red Bull'un daha eşit bir şampiyonluk mücadelesinde nasıl bir performans göstereceğini merak ediyor, genel olarak rekabetin artması isteniyor.
Christian Horner ise yıllarca Mercedes'i tahtından indirmek için uğraştıktan sonra yeniden zirvede olmanın tadını çıkarttıklarını söylüyor.
Horner, "Tek bir zerrem dahi eşit rekabet istemiyor. Sanırım halen 2021 sezonunun yoruculuğunu üstümden atamadım."
"Belçika GP'sindeki gibi sonuçlar takım çalışmasının bir ürünüdür, bu nedenle takımlar kupasını almaya garaj teknisyenimiz Greg Resson gitti."
"Başarılı sonuçlar, takımın her bir üyesinin, fabrikadaki her departmanın işini yapmasıyla ilgili, bu tür sonuçları tesadüfen elde edemezsiniz."
"Perde arkasındaki herkese, bu tür bir performans elde etmek için canla başla çalışan herkese şapka çıkartıyorum."
"Yaz tatiline hem yarışlarda hem de sprint yarışlarında hiç yenilmeden girmek olağanüstü. Şu anda bu konumda olmak herkesin hayal gücünün ötesinde." dedi.
Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing
Photo by: Erik Junius
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