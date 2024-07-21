Horner'dan Perez yorumu: "Tek ayakla koşamayız"
Christian Horner, takımın Macaristan'daki durumunu ve Perez'in geleceği hakkındaki soruları cevapladı.
Red Bull'un takım patronu Christian Horner, Sergio Perez'in tekrar eden hatalarının takımı eksik bıraktığını söyledi.
Takımın Macaristan'daki performansına da değinen Horner, şunları söyledi: "Geçmiş sezonlara da bakarsak 2019'dan beri burada pol pozisyonu elde edememiştik.
"Sıralama çok çok yakındı ve McLaren'lar oldukça hızlıydı. Checo'yu ilk bölümde kaybetmek büyük bir utançtı ama diğer taraftan Max ile üçüncü sırada olmak fena değil."
"Max bir noktada üzgündü. Bu kadar sıkı bir mücadeledenin olduğu yerde saniyenin yüzde biri bile önemlidir. O yüzden hava koridoru alamazsanız, genellikle hüsrana uğrarsınız."
"Perez konusunda sabrımı gösterdiğimi düşünüyorum. Evet.. bu kaza, onun veya takımın isteyeceği en son şeylerden biriydi. Bakalım, parçaları toplayıp aracı yeniden birleştireceğiz ve yarın neler yapabileceğimize bakacağız."
"Bildiğiniz üzere bu tür tartışmalar genellikle medya üzerinden değil, takım içinde yapılır. Ama tabii ki, tek ayak üzerinde de koşamayız."
"Yarın umarım sıcak ve güneşli bir gün olur. McLaren'ı geçmek çok zor olacak. Ama deneyeceğiz."
Red Bull Racing Takım Müdürü Christian Horner, Max Verstappen, Red Bull Racing, Red Bull Racing, Red Bull Racing Takım Danışmanı Dr Helmut Marko
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
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