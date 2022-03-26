Horner, "takvimdeki en zor pistte" pole alan Perez'i övdü

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Perez, Cidde Cadde Pisti'nde gerçekleştirilen sıralama turlarında muazzam bir tur attı ve Ferrari pilotu Charles Leclerc'in 0.025 sn önünde pole pozisyonun sahibi oldu. Meksikalı pilot, bu turuyla birçok kişiyi sürprize uğrattı.

Perez, 215 yarışın ardından ilk kez sıralama turlarında zirvede yer alarak, ilk pole'ü için en fazla bekleyen pilot oldu. Red Bull pilotu ayrıca, pole alan ilk Meksikalı sürücü de oldu.

Horner, Perez'in "takvimdeki en zorlu pistte" inanılmaz bir performans gösterdiğini ifade etti ve pilotunu övdü.

Sky Sports'a konuşan Horner, şunları söyledi: "Checo için çok mutluyum. 215 yarışın ardından pole alması inanılmaz. O, her zamankinden daha da sıkı çalışıyor ve attığı tur muazzamdı. Böyle bir turun geldiğini görebiliyorduk ama Ferrari pilotlarının dereceleri oldukça rekabetçiydi."

"Sanırım ikinci kez Max'i sıralama turlarında geçmeyi başardı. Takvimdeki en zor ve tehlikeli pistte böyle bir tur atabilmek... O bugün mükemmel bir performans sergiledi."

"Onun için çok mutluyum, çok sıkı çalıştı. Bence bu senenin aracı onun stiline daha uygun. Yeni araç, geçen seneki kadar bıçak sırtında değil."

"Cumartesi günleri, kendisinin de belirttiği gibi hiçbir zaman Perez'in en güçlü alanlarından biri olmadı. O hep Pazar günleri canlanan bir pilottu. Buna rağmen, bugün sıralamalarda bu pistte böyle bir performans sergiledi. Bu, ona özgüven açısından katkı sağlayacak. Sadece bu pole'ü yarın iyi bir sonuca çevirmemiz gerek."

"Geçtiğimiz hafta sonu yaşadığımız sorunları anladığımızı düşünüyoruz ancak anlayıp anlamadığımızı yarınki yarışın sonunda öğreneceğiz. Araçtaki sorunu bulduğumuza ve bu sorunu çözdüğümüze inanıyoruz fakat elbette sorunlar çözdüğünüzü yarın damalı bayrak sallandığında da görmek istiyorsunuz."

Pole man Sergio Perez, Red Bull Racing, celebrates in Parc Ferme Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images