Horner: "Takımda işler yoluna girmeye başlıyor"

Red Bull'un vardığı sonuç, rüzgâr tüneli verilerinin ihtiyaç duyulandan farklı olduğu ve bunun da Imola zemininde izlenen yanlış yönü ortaya çıkardığı oldu.

Takım henüz 2024 sezonuna başladığı formuna geri dönebilecek durumda olmasa da, en azından verilerini sıraya koyma konusunda bazı ilerlemeler kaydedildiğine dair ilk işaretler var.

Singapur GP öncesinde takımın geldiği noktayı değerlendiren Horner, Motorsport.com'a şunları söyledi: "Rüzgar tüneli, CFD verileri ve araç biraz daha iyi senkronize olmaya başlıyor, bu da takımda işlerin yoluna girmeye başladığını gösteriyor."

Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing Fotoğraf tarafından: Red Bull İçerik Havuzu

"Takımdaki herkes inanılmaz bir iş yapıyor ve kimse hiçbir şeyden vazgeçmiyor, özellikle de takımlar şampiyonası için."

"Bakü'de maksimum performans gösteremediğimiz için şanssızdık ancak hâlâ yapacak çok yarış var. Rakiplerimizin performansının son derece farkındayız ve herkes elinden geleni yapıyor."

Perez'in Azerbaycan'daki hızı Horner'ın oldukça zorlu bir dönemin ardından Red Bull için ön sıralara geri dönme potansiyeli olduğunu hissetmesine neden oldu.

"Checo'nun Azerbaycan'daki performansından biraz güven alacağız çünkü yarışın %98'inde ilk üçü 1.5 saniye içinde takip etti. Bundan çıkaracağımız dersler var."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20 Fotoğraf tarafından: Red Bull İçerik Havuzu

Red Bull'un son performans mücadelesinin odak noktası Imola pistindeki denge sorunları olsa da, Horner bu tür zorluklar yaşayan tek takımın Red Bull olduğunu düşünmüyor.

"Tüm takımlar çeşitli zamanlarda sorunlar yaşadı."

"Tüm takımlarda, özellikle Ferrari ve Mercedes'te araçlara giren ve çıkan parçalar oldu. Bence tüm takımlar artık tavana ulaşıyor."

"Son birkaç yarışta araçla ilgili bazı sorunlar yaşadık ama sanırım artık bunu gerçekten anlamaya ve üstesinden gelmeye başladık."