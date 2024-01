Horner: "Takıma sonuçları getiren isme ayrıcalık tanınması kaçınılmaz bir durum"

Verstappen, 2023'te rekor kıran bir sezonun ardından F1'in en iyileri listesinin kapısını çaldı ve 22 Grand Prix'nin 19'unu kazanarak üst üste üçüncü şampiyonluğuna ulaştı.

Verstappen'in Meksikalı takım arkadaşından önceki takım arkadaşlarını olduğu gibi Sergio Perez'i de rahatça alt eden 26 yaşındaki pilot, kendisini Red Bull pilotları arasında açık ara en iyi olarak konumlandırdı.

Secrets of Success podcast'ine katılan Horner, Verstappen'in Red Bull'un nedenlerini bildiğini iddia ederek altıncılığı Perez'e vermeyi ve Pilotlar Şampiyonasında ikinciliği kovalamasına yardımcı olmayı reddettiği Brezilya 2022'deki sinir bozucu davranışını kamuoyu tartışmıştı.

Horner, Red Bull'un çıkardığı 'dersin', Verstappen'in sıralamaya uyacağının varsayılması değil, bu eksik kalan gerginliğin önceden giderilmesi olduğunu açıklarken, Horner'a bunun bazen takımlarda en iyilerin diğerlerinin yapmasına izin verilmeyen şeylerden sıyrılmasına izin verildiği bir durum olup olmadığı soruldu.

Horner bu düşünce tarzına katılarak, Verstappen'in yaptığı gibi sonuçları getirenlere 'bazı ayrıcalıklar' tanındığını kabul etti, ancak aynı şeyin Mercedes'te yedi kez Dünya Şampiyonu olan Hamilton için de geçerli olduğunu düşünüyor.

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, congratulate each other in Parc Ferme