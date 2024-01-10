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Horner: "Takıma sonuçları getiren isme ayrıcalık tanınması kaçınılmaz bir durum"

Red Bull patronu Christian Horner, Lewis Hamilton'ın Mercedes'te takım arkadaşı George Russell'dan daha fazla "söz sahibi" olacağına inanırken, durumu üç kez Dünya Şampiyonu olan Max Verstappen'e benzetti.

Editör Burak Yasul
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Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Verstappen, 2023'te rekor kıran bir sezonun ardından F1'in en iyileri listesinin kapısını çaldı ve 22 Grand Prix'nin 19'unu kazanarak üst üste üçüncü şampiyonluğuna ulaştı.

Verstappen'in Meksikalı takım arkadaşından önceki takım arkadaşlarını olduğu gibi Sergio Perez'i de rahatça alt eden 26 yaşındaki pilot, kendisini Red Bull pilotları arasında açık ara en iyi olarak konumlandırdı.

Secrets of Success podcast'ine katılan Horner, Verstappen'in Red Bull'un nedenlerini bildiğini iddia ederek altıncılığı Perez'e vermeyi ve Pilotlar Şampiyonasında ikinciliği kovalamasına yardımcı olmayı reddettiği Brezilya 2022'deki sinir bozucu davranışını kamuoyu tartışmıştı.

Horner, Red Bull'un çıkardığı 'dersin', Verstappen'in sıralamaya uyacağının varsayılması değil, bu eksik kalan gerginliğin önceden giderilmesi olduğunu açıklarken, Horner'a bunun bazen takımlarda en iyilerin diğerlerinin yapmasına izin verilmeyen şeylerden sıyrılmasına izin verildiği bir durum olup olmadığı soruldu.

Horner bu düşünce tarzına katılarak, Verstappen'in yaptığı gibi sonuçları getirenlere 'bazı ayrıcalıklar' tanındığını kabul etti, ancak aynı şeyin Mercedes'te yedi kez Dünya Şampiyonu olan Hamilton için de geçerli olduğunu düşünüyor.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, congratulate each other in Parc Ferme

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, congratulate each other in Parc Ferme

Horner, "Bence bu her sporda kaçınılmazdır."

"Demek istediğim, Max bize genç bir delikanlı olarak geldi ve şimdi bir Dünya Şampiyonu. Lewis Hamilton için de aynı şeyi düşünüyorum. Şu anda tüm zamanların en başarılı pilotu. Takım içinde takım arkadaşından daha fazla söz sahibi olacak çünkü takım için değeri çok daha fazla."

"Bence mesele bunu kontrol altında tutmak. Elbette santrforunuza, yıldız oyuncunuza tanınan bazı ayrıcalıklar olacaktır. Ancak o hala bir takımın parçasıdır, hala yapması gerekenler vardır. Bilirsiniz, huysuzluk edecek birine yer yoktur çünkü o noktada takımdan daha büyük hale gelir."

"Yani arkasında bir ekip olmadan, araçlara sahip olmadan istediğini elde edemez. İşte bu noktada dengeyi sağlamak, elde ettikleri statüye saygılı olmak ama aynı zamanda bir takımın parçası olduğunuzu ve kendi rolünüzü yerine getirebilmeniz için diğer tüm unsurlara ihtiyacınız olduğunu kabul etmek gerekiyor." dedi.

Verstappen, 2028 yılının sonuna kadar Red Bull'da kalmasını sağlayan anlaşmasıyla Formula 1 gridindeki en uzun süreli sürücü kontratına sahip.

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