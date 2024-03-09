Horner takım içi savaşı kazanmak üzere; Marko ile beraber Verstappen de gidebilir!

Horner için artık karşı atağa çıkma vakti. Christian Horner, aylardır süren tartışmaların merkezindeydi ve görünüşe bakılırsa yerini korumaya hazırlanıyor. Şimdi bu süreçte kendisine karşı cephe alanlara karşı harekete geçmiş durumda ve topun ağzındaki ilk isim, Red Bull tarafından soruşturma altında olan Helmut Marko.

Chalerm Yoovidhya, azionista di maggioranza Red Bull con Christian Horner in Bahrain Foto di: Jon Noble

Horner'dan kurtulma girişimi, Horner'ın yanında yer alan Red Bull'un çoğunluk hissedarı Chalerm Yoovidhya'nın aldığı pozisyon karşısında başarısızlığa uğradı. Horner çok hassas bir dönemin üstesinden geldikten sonra şimdi harekete geçmiş durumda.

Horner artık Red Bull'un kontrolünü ele geçirmeyi hedefliyor ve geçen haftaya kadar kendisini devirmekle tehdit eden isimlere karşı aynı silahları kullanıyor. Cidde'de Marko'nun (Horner'ın davasıyla ilgili) gizli bilgileri sızdırdığı gerekçesiyle iç soruşturma altında olduğu ortaya çıkarken, artık görevini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.

Bugün Cidde'deki padokta Red Bull'un sportif programlar başkanı Oliver Mintzlaff ile bir araya gelecek olan Marko'nun takımdaki geleceği bu görüşmeye bağlı olacak.

Helmut Marko: potrebbe essere all'ultimo GP con la Red Bull Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

Marko'nun ayrılma ihtimalinin artık çok ciddi olduğu ortaya çıkarken, Max Verstappen de sıralama turlarının ardından Avusturyalı danışmana büyük destek verdi.

Yine de bir hafta içinde senaryo dramatik şekilde değişmiş durumda. Taylandlı sahiplerinin de desteğini alan Horner, sallantılı bir figür olmaktan çıkıp kendisine saldıranlardan kurtulmak için ciddi adımlar atıyor.

Hedefine ulaşmak için Max Verstappen'den vazgeçmek zorunda bile kalabilir (bunu hesaba katmış gibi görünüyor) ancak son haftalarda çok sessiz kalan Adrian Newey ile herhangi bir risk almak istemiyor.

Toto Wolff se la ride: potrebbe strappare Max Verstappen e Marko alla Red Bull Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images

Toto Wolff fırsat peşinde

Verstappen'in takındığı tutum "Marko ayrılırsa, ben de ayrılırım" yönünde. Şimdi arka planda Red Bull'un alternatifi belirleniyor ve Mercedes patronu Wolff da sisli havadan faydalanarak takımını güçlendirip, doğrudan rakibini zayıflatacak bir operasyon hedefinde.

Lewis Hamilton'ın vedasının ardından Wolff, hem karşı hamle yapmış olacak hem de ekibini kuvvetlendirecek. Baba Jos'la halka açık sohbetler ve Bahreyn'de (Jos ve Max'in menajeri Raymond Vermeulen'le) yenilenen akşam yemeği, Horner'ın üzerindeki baskıyı daha da arttırmayı amaçlıyordu ancak Verstappen'in atmosfer değiştirme karar vermesiyle senaryo değişiyor. Şimdi Wolff harekete geçmeye hazır!

Avusturyalı yayın kuruluşu ORF'ye verdiği demeçte Wolff, Helmut Marko'yu da takıma alabileceğini açıkladı.

Wolff, "Eski maskotumuzu (Niki Lauda) zaten özlüyoruz. Bu durumda Helmut'u alabiliriz. Doğru yaşta. Kırmızı şapkası yok ama o zaman bize gelecektir. Helmut, hüzünlü bir çocuk değil. O, bizim en sevdiğimiz düşmanımızdı - ya da hâlâ öyle. Ama o gerçek bir yarışçı. Eğer Helmut'u kaybederlerse, bu kesinlikle Red Bull ve takım için bir kayıp olacaktır." diyerek Marko'ya kapıyı açık bıraktı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

Wolff, Verstappen konusunda, çok iyi bilinen bir düşünceyi tekrarladı: "2025 ve 2026 için boş bir koltuğumuz var fakat Max en hızlı aracı kullanmak isteyecektir ve bugün bu araç Red Bull'dur."

Marko ve Mintzlaff arasında bugün yapılacak konuşma Red Bull Racing'in yapısını sonsuza dek değiştirecek.

Horner-Marko-Newey birlikteliği neredeyse sona ermiş görünüyor ve mevcut takım patronunun planları, Horner'ı görevden almak için son haftalarda uygulamaya konulan senaryo kadar net.

Bu güç mücadelesi artık kesin bir çözüme doğru ilerliyor. Horner'ın hedefi Newey'i yerinde tutmak; geri kalan planlar ise Marko'suz ve Verstappen'siz yazılıyor.

Max'in takımdan ayrılması halinde Horner'ın elinde 2025 için takıma katılmaya hazır beş adaydan oluşan bir liste var.

Bazıları tanınmış (Alonso, Sainz, Albon), diğerleri ise resmi olarak piyasada olmayan ancak ne kadar yüksek olursa olsun Verstappen'in bugün aldığı maaştan daha azını ödeyerek alınabilecek -kontratı feshedilebilecek- isimler.