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Formula 1

Horner: "Süreç bittiği için mutluyum"

Red Bull takım patronu Christian Horner, kendisine yöneltilen suçlamalardan beraat ettiği için memnun görünüyor.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Mark Sutton / Motorsport Images

Red Bull'un, Formula 1 Takım Patronu Christian Horner ile alakalı yürütmüş olduğu soruşturma, söz verildiği gibi sezonun açılış yarışı olan Bahreyn GP'den önce tamamlandı.

2005'ten beri Red Bull Racing'in takım patronu olan Horner, yapılın soruşturmanın sonucunda aklandı.

Horner'ın görevine devam edeceği manasına gelirken, kendisi de bugün padoktaydı.

Perşembe sabahı Sky Sports'a verdiği demeçte Horner, "Sürecin sona ermesinden memnunum, bu konuda yorum yapamam."

"Şu anda odak noktamız yarış. Önümüzdeki sezona ve her iki şampiyonluğu da korumaya odaklanmış durumdayız."

Red Bull şefi, bu kararının konunun sonu olduğunu düşünüp düşünmediği sorulduğunda ise şu yanıtı verdi: "Daha fazla yorum yapamam ama süreç yürütüldü ve sonuçlandı."

"Burada Bahreyn'de olmaktan ve takımla birlikte önümüzdeki sezona odaklanmaktan memnuniyet duyuyorum."

"Takımdaki beraberlik hiç bu kadar güçlü olmamıştı.".

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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