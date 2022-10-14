Horner: "Şu anda tarihimizin en iyi teknik ekibine sahibiz"

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Geçtiğimiz sene 2013'ten bu yana devam eden pilotlar şampiyonluğu hasretini sonlandıran Red Bull, önümüzdeki iki yarış içinde ise takımlar şampiyonluğu hasretini sonlandırmaya hazırlanıyor.

Bu, takımın turbo hibrit çağındaki ilk çifte şampiyonluğu olacak.

Şampiyonlukta teknik ekibin katkısına dikkat çeken Horner, Williams'ın tarihi 1992 sezonundan 30 sene sonra bir diğer şampiyonluğa imza atan Adrian Newey'i de düzenlemelere uyum sağlayabilmesi nedeniyle saygıyla andı.

Horner, "Adrian ve tüm teknik ekip, teknik direktörümüz Pierre Wache, Enrico Balbo [aerodinamik şefi], Craig Skinner [baş tasarımcı], Ben Waterhouse [performans mühendisliği başkanı], bence bu şimdiye kadar sahip olduğumuz en güçlü teknik ekip."

"Geçirdiğimiz sezon, bu tür bir performansın ortaya çıkmasını sağlayan perde arkasındaki sıkı çalışmanın bir kanıtıdır." dedi.

Geçen yıl Mercedes ile yaşanan şampiyonluk mücadelesine de değinen Horner, bu nedenle 2022 aracına bazı rakiplerinden daha odaklanmak zorunda kaldıklarını vurguladı.

Horner, "Bu sezon, bütçe sınırı ve diğer tüm faktörlerin baskısı altında, yeni araca geçiş yapan son takım olarak rekabetçi bir araca sahip olabilmek için çok fazla kan, ter ve gözyaşı döküldü."

"Bence araç, yeni düzenlemelere uyum sağlama şeklimiz olsun, mühendislik ekibimiz olsun, sezona dahil olan herkesin olağanüstü çabasının bir eseri. Aynı şekilde Max [Verstappen] ilk dünya şampiyonluğundan bu yana epey olgunlaştı."

"Bu yılki sürüşü ve çalışma şekli başka bir seviyedeydi. Kendisine saygı duyuyorum, bu şampiyonluğu gerçekten hak etti."

"Fabrikadaki, Red Bull'daki ve teknik ortaklıklarımızdaki herkes bu yıl vites yükseltti, bu da bizim için olağanüstü oldu." dedi.

Son olarak Red Bull CEO'su Dietrich Mateschitz'e de teşekkür eden Horner, "Dietrich'e de büyük bir teşekkür borçluyum. Bizlere sağladığı imkanlar ve Red Bull'un amansız desteği, bugün burada olabilmemizin nedenidir."

"Dietrich'e ve Red Bull'daki herkese elde edilen başarı için çok teşekkür ediyorum." dedi.

Adrian Newey, Red Bull Racing Chief Technical Officer delivers hot drinks to Red Bull Racing Team Principal Christian Horner and Red Bull Racing Team Consultant Dr Helmut Marko Photo by: Red Bull Content Pool