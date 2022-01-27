Horner: "Şu anda F1'de harika genç sürücüler var"

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Formula 1 gridindeki rekabet her geçen yıl artıyor. Yeni sezonda gridde dört dünya şampiyonu olacak ve bunun dışındaki isimlerin neredeyse tamamı, alt kategorilerde şampiyonluk yaşamış veya F1'de başarılı olmuş isimler.

Son yıllarda Charles Leclerc, Carlos Sainz ve Lando Norris gibi isimler, gösterdikleri performansla öne çıktılar. Ayrıca George Russell da Williams'ta yarışmasına rağmen çarpıcı yarışlar çıkardı.

Christian Horner, bu dört isme dikkat çekti ve onların gelecekte Max Verstappen ile keyifli bir savaşa gireceğine inandığını ekledi.

RacingNews365'in haberine göre, World Is One News'e konuk olan Horner, "Formula 1'in şu anda çok iyi durumda olduğunu düşünüyorum çünkü gridde oldukça heyecan verici genç sürücüler var."

"Elbette Max var, o henüz 24 yaşında. Fakat etrafında yeni bir nesil var. Mesela Charles Leclerc, bu yıl Mercedes'le yarışacak George Russell, heyecan verici Lando Norris ve Carlos Sainz var."

"Yani benzer yaşta olan ve önümüzdeki 10 yıllık süreçte birbirleriyle yarışacak pek çok sürücü var."

"Bana göre bu, spor ve rekabet için harika. Nasıl olacağını görmek heyecan verici olacak." dedi.

Horner, 2021 dünya şampiyonu Verstappen'in henüz formunun zirvesinde olmadığını ve ilerleyen süreçte gelişiminin devam edeceğini söyledi.

Verstappen'i bu kadar parlak yapan şeylerden de bahseden Horner, Hollandalı pilotun asla rahatlamadığını ve sürekli gelişmeye devam ettiğini söyledi.

"Bence bu, onun açlığı, kararlılığı ve doğal yeteneğiyle alakalı bir şey."

"Asla pes etmiyor. O bir savaşçı, hiçbir fırsatı geri çevirmiyor. Bu da onu heyecan verici ve harika bir sürücü yapıyor."

"Eğer arkanda Max varsa, bir şeyler deneyeceğini bilirsiniz. Sanırım bu yüzden F1'de büyük ve giderek artan bir takipçi kitlesi var."

Verstappen'e yönelik fabrikada yaptıkları kutlamayla alakalı da Horner şunlar ekledi: "Onun için fabrikada harika bir karşılama oldu. O, Red Bull'da büyüdü, sürücü programımızın bir ürünü. Onun genç bir sürücüden, yetişkin bir adam dönüştüğünü gördük ve geçen yılki sürüş şekliyle dünya şampiyonluğunu hak etti."

Max Verstappen, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Fotoğraf: Getty Images / Red Bull Content Pool