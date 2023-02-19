Horner: "Şu ana kadarki en güçlü teknik ekibe sahibiz"
Takım patronu Christian Horner, Adrian Newey'in geri çekilmesine rağmen Red Bull'un teknik departmanının takımın Formula 1 tarihindeki 'en güçlü' departman olduğunu söylüyor.
Newey, Teknik Direktör olarak 2006 yılında McLaren'den Red Bull'a katıldığından beri takımın gelişimini denetlemekten ve altı Pilotlar ve beş Takımlar Şampiyonluğu'na rehberlik etmekten sorumluydu.
Ancak 64 yaşındaki Newey, dört kez Olimpiyat Altın madalyası kazananı Sir Ben Ainslie ile birlikte Sailings America's Cup girişimi de dahil olmak üzere F1 dışındaki projelere giderek daha fazla zaman ayırıyor.
Newey'nin başka bir yere odaklanmasına ve günlük sorumluluklarını azaltmasına rağmen Horner, Milton Keynes'teki teknik departmanın her zamankinden daha güçlü olduğuna inanıyor.
Horner Auto Motor und Sport'a yaptığı açıklamada, "Son birkaç yıldır Adrian Formula 1'deki günlük sorumluluklarından geri adım attı ve zamanını Red Bull İleri Teknoloji ve Formula 1 arasında bölüştürdü."
Red Bull Racing RB19
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
"Newey, ansiklopedik bir bilgiye sahip ancak son birkaç yıldır gördüğümüz şey, ki bu harika, teknik ekibin Pierre [Wache] liderliğinde Enrico Balbo [Aerodinamik Başkanı], Ben Waterhouse [Performans Mühendisliği Başkanı] ve Craig Skinner [Baş Tasarımcı] ile birlikte gerçekten yükseldiği."
"Bunun sahip olduğumuz en güçlü teknik ekip olduğuna inanıyorum. Bu, Adrian'ın Valkyrie projesini ve RB17'yi yapmasını sağladı."
"Elbette Adrian hâlâ ondan yardım almamız için orada, ama günlük olarak değil."
"Zamanının belki %50'si Formula 1'e odaklanmış durumda. Haftada ortalama birkaç gün ofiste oluyor."
"Dikkatine ihtiyaç duyulduğunda, teknik gruba yardım etmek için orada." dedi.
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