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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Horner: "Şu ana kadar bir sorunumuz yok"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull takım patronu Christian Horner, ilk antrenman seansının ardından şimdiye kadar herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını söyledi.

Horner: "Şu ana kadar bir sorunumuz yok"

Max Verstappen ilk antrenman seansında ikinci en iyi zamanı yapmayı başardı. Fakat son turunda en hızlı zamanla gelirken trafikle karşılaştı.

İlk seansın ardından konuşan takım patronu Christian Horner, şu ana kadar herhangi bir sorun yaşamadıklarını söyledi. 

Horner şöyle konuştu: “Yağmur altında geçen bir önceki hafta sonunun ardından burada havanın güzel olmasına ve güneş açmasına sevindim."

"Bu benim Zandvoort'taki ilk hafta sonum. Tabii ki, bu eski bir pist ve bir bakıma bunu minyatür Suzuka olarak görebilirim. Sürücüler zorlu görevlerle karşı karşı olacaklar ancak ilginç bir hafta sonu geçireceğimizden şüphemiz yok."

"Güç dengesini yargılamak çok zor ancak daha önce Budapeşte gibi dar ve bol virajlı bir pistte iyi dengeyi bulmakta zorlanmıştık ve bu sebeple de aracın tüm potansiyelini tam olarak ortaya çıkaramadık. Aynı zamanda Mercedes takımı da çok iyi performans sergiledi."

"Macaristan ile Zandvoort arasında bazı benzerlikler olduğunu görebilirsiniz çünkü burada iyi bir sıralama turları geçirmek, zaman turuna başlayacağınız anı doğru şekilde seçmek çok önemli. Yoğun trafik nedeniyle hafta sonunun her günü sıkıntılar yaşanacağını düşünüyorum."

"Şimdiye kadar sürücülerimiz herhangi bir sorun bildirmediler. Max'in bu pist hakkında zaten bir fikri olduğu ve hemen hızlı bir şekilde sürebildiği açık ve Sergio Perez de alışıyor, pist özelliklerini anlamaya ve doğru yaklaşımları bulmaya çalışıyor. Fakat şu ana kadar sürücülerden olumsuz bir geri bildirim almadım. Her ikisinin de görevi doğru ayarları bulmak."

Takım danışmanı Helmut Marko ise pistin Red Bull'dan ziyade Mercedes'e daha uygun olduğunu söyledi.

Marko, Kronen Zeitung'a verdiği demeçte, "Tüm bu viraj kombinasyonlarıyla beraber pistin, Mercedes için daha uygun olabileceğini düşünüyorum." dedi.

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Vettel motor sorunlarına rağmen 2. antrenmanda dönebilecek

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Vettel motor sorunlarına rağmen 2. antrenmanda dönebilecek
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