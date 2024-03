Horner: "Şu an tek odak noktam takımım"

Şubat ayı 2024 sezonu başlangıcından önce oldukça hareketli geçti. Önce yedi kez Formula 1 dünya şampiyonu Lewis Hamilton'ın ani bir kararla Ferrari'ye geçtiği duyuruldu.

Şubat ayının ikinci bombası ise Red Bull tarafında oldu. Takım patronu Christian Horner'ın bir çalışan ile arasında geçen olaylardan ötürü Red Bull kendi içerisinde bir soruşturma başlattı.

Soruşturma başlama tarihi yeni RB20'nin tanıtımında çok kısa bir süre önceye denk geldi ve Horner'ın lansmana katılıp katılmayacağı tartışılırken Horner lansmanda yerini almıştı.

Daha sonra soruşturmanın detayları ortaya çıkmaya başladı ve bir kadın çalışan ile arasında geçen bir durum olduğu sızdı. Davanın ciddiyeti ortaya çıktıça Horner'ın Bahreyn sezon öncesi testerine katılmayacağı da konuşulmuştu ancak Horner testlerde de yerini aldı.

Sezon'un ilk yarışı olan Bahreyn'e yola çıktıktan sonra Horner'ın aklandığı açıklandı. Red Bull takım patronu bütün süreç boyunca suçsuz olduğunu dile getirmişti. Soruşturmanın sonlanması ve Horner'ın aklanmasından sonra eski Spice Girls yıldızı Geri Halliwell cumartesi günü yarış öncesi eşi ile el ele padokta görüldü.

Yaşanan bu karmaşık süreçten Red Bull teknik ekibini çok fazla etkilenmediği yarış peformansıyla ortaya çıkmış oldu. Max Verstappen baştan sona lider götürdüğü yarışı kazanırken takım arkadaşı Sergio Perez ikinci oldu.

Yarıştan sonra konuşan Horner, sadece piste odaklanmak istediklerini bu yüzden ilk yarışta harika bir iş ortaya koyduklarını söyledi.

Horner, ""Piste odaklanmak için buradayız. Sezona inanılmaz bir başlangıç yaptığımızı ve tüm ekibin bunu başardığını düşünüyorum."

"Bugünkü yarışta Max baskındı ve Checo'nun çok güçlü bir yarış çıkardığını düşünüyorum. Beşinci sıradan gelerek yılın ilk Grand Prix'sinde 1-2 olduk ve maksimum puana ulaştık."

"Bence bu 20. sezonumuzda bizim için mükemmel bir başlangıç. Uzun bir kış oldu. Milton Keynes'teki tüm kadın ve erkeklerin sezona başlamak için harika bir araç tasarlamak ve üretmek için inanılmaz bir iş çıkardığını düşünüyorum."

"Ancak pistin doğası, sıcaklık ve yumuşak lastiği yarışa taşıyabildiğimiz gerçeği nedeniyle tek bir yarışa çok fazla anlam yükleyemezsiniz. Diğerlerinin bunu yapmamasına şaşırdık." dedi.

Yaşadığı zor durumla nasıl başa çıktığı sorulan Horner, "Açıkçası, bazı istenmeyen ilgiler hoş değildi ama şu anda odak noktamız daha çok otomobiller."

"Benim odak noktam pistte neler olup bittiği. Bugünkü sonuç, bence tüm ekibin odak noktasının neresi olduğunu gösteriyor. Yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Yarış günü eşiyle el ele görülen Horner, eşinin ve tüm takımın verdiği desteğin önemli olduğunu söyledi.

Horner, "Takım içinden ve şirketten muazzam bir destek aldım. Yani evet, yarışmakla, sezonun başlangıcıyla ve sezona mümkün olan en iyi şekilde başlamakla ilgili bir gündü. Sürücüler harikaydı. Takım mükemmeldi. Takım için, ortaklarımız için, hissedarlarımız için ve grup içindeki herkes için mümkün olan en iyi başlangıçtı." dedi.

Perşembe günü bilinmeyen bir kaynaktan gazetecilere davayla ilgili görseller paylaşılmıştı. Bu konuya da değinen Horner, "Bilinmeyen bir kaynaktan gelen anonim spekülatif mesajlar hakkında yorum yapmayacağım." dedi.

Yaşanan bu olayın takıma ve spora zarar verip vermediği sorulduğunda Horner, "İnsanların yazmayı tercih ettikleri şeyler hakkında yorum yapamam. Benim odak noktam takımım, ailem ve etrafımdaki insanlar ve onların tam desteğine sahibim. Benim için önemli olan önüme bakmak ve ilerlemek." dedi.

