Horner, Sprint'teki lastik dezavantajının, yarışta avantaja dönüşmesini umuyor
Red Bull Racing'in Takım Patronu Christian Horner, Sprint yarışında yumuşak lastiklerin dayanmasından endişe duydukları için Max Verstappen'i orta lastikle yarıştırdıklarını söyledi.
Verstappen, ikinci sıradan başladığı Sprint yarışında ilginç bir şekilde rakiplerinin yumuşak lastik seçimine karşı orta lastiklere sahipti.
Verstappen, yarışın başında çok zaman geçmeden lider Kevin Magnussen'i geçti ve liderliğe yükseldi ancak istediği farkı açamadı. Normal şartlarda orta lastiklerin daha dayanıklı olması gerekiyordu ve yumuşak lastiklerle başlayan sürücülerin erkenden performans kaybedebileceği düşünülüyordu.
Ancak böyle bir şey olmadı. Yumuşak lastiklerle başlayan sürücüler rahat bir şekilde yarışı tamamlarken, Verstappen yarışın özellikle ikinci yarısında aşınma nedeniyle performans kaybetti ve damalı bayrağı 4. sırada gördü.
Horner, yumuşak lastiklerin dayanıklılığına güvenemedikleri için orta lastiği seçtiklerini söyledi.
Sky Sports F1'e konuşan Horner, "Yumuşak lastiğin biraz sınırda olduğunu hissettik. Bu yüzden orta lastikle başlama kararı aldık. O lastikler ilk 12 turda dayanırsa, yarışın ikinci yarısı biraz daha rahat geçebilirdi."
"İlk yarıda hayatta kaldık ancak ikinci yarıda orta lastiklerin aşınma seviyesi, yumuşaklara göre daha kötü oldu."
"Mercedes çok hızlı bir araca sahipti, bu yüzden onları tutamadık." dedi.
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Horner, Mercedes'in sadece lastik seçimi değil, aracında yaptığı güncellemelerin de etkisiyle hızlı olduğunu söyledi.
Horner, "Her ikisinin de etkisi var. Onların sezon boyunca araçlarını oldukça geliştirdiğini gördük."
"Bu açıdan araca eklemiş oldukları güncelleme parçalarının miktarıyla, bu tür performans sergilemeleri gerçek manada sürpriz olmadı." dedi.
Diğer taraftan Horner, orta lastik seçiminin Sprint'te kendileri için dezavantaja dönüşse de, ekstra set yumuşak lastiğin ana yarışta kendilerine fayda sağlayabileceğini kabul etti.
Horner, "George harika bir iş çıkardı. Bugün yumuşak lastiklere sahip olsaydık bizim için daha iyi olabilirdi ancak bunun avantajı, yarışta ekstra set yumuşak lastiğimiz olacak."
"Bugün stratejik olarak vazgeçtiğimiz şeyleri yarışta geri alabiliriz." dedi.
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