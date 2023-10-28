Horner: "Sprint'teki kapalı park kuralları 'şaka gibi'"
Red Bull'dan Christian Horner, Austin'deki tartışmalı sprint hafta sonunun ardından Formula 1'in kısıtlayıcı sprint kapalı park kurallarının bir "şaka" olduğunu düşünüyor.
F1, 2023'te altı yarışta kullanmayı planladığı sprint formatını değiştirerek ana grand prix için sıralama turlarını Cuma öğleden sonraya aldı. Cumartesi günü ise, ana yarıştan bağımsız olarak önce sprint sıralama seansı yapılıyor, ardından kısa yarış gerçekleştiriliyor.
Cuma sabahı yapılan tek serbest antrenman seansından sonra araçlar kapalı park kurallarına tabi tutuluyor, bu da takımların araç ayarlarına kilitlendikleri ve hafta sonunun geri kalanında değiştirebilecekleri öğeler konusunda katı sınırlamalara tabi oldukları anlamına geliyor.
Geçtiğimiz hafta sonu yapılan Birleşik Devletler Grand Prix'sinde Ferrari'den Charles Leclerc ve Mercedes'ten Lewis Hamilton aşırı taban tahtası aşınması nedeniyle yarıştan diskalifiye edildiler. Her iki takımın kapalı park kurallarının çok erken devreye girmesinden olumsuz etkilendiği düşünülüyor.
Kapalı park kuralları altında ayarlarını değiştirmek zorunda kalan araçlar, sıralama turlarından çıkarılıyor ve yarışa pit yolundan başlamak durumunda kalıyor.
Red Bull takım patronu Horner, takımların Cuma günü sadece bir saatlik sürüşten sonra ayarlarının kilitlenmesinin şaka gibi olduğunu söyledi.
Horner, "Benim için kapalı park biraz şaka gibi. Aracınızı ayarlamak için bir seansınız var. Ve o noktadan sonra mühendisler evlerine bile gidebilirler."
"Dolayısıyla, bu konunun incelenmesi gerekiyor ve eminim ki (bu durum) kurallara uymayan takımların sürüş yüksekliği sorunlarına katkıda bulunan bir faktördü."
Fotoğraf tarafından: Alfa Romeo
Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43
"Aslında bu sadece sprint yarışında yapılan bir uzun sürüş. Gerçek bir tehlikesi de yok, arkasında gerçek bir teşvik de yok." dedi.
Horner'ın yıldız pilotu Max Verstappen, sprint yarışlarının en büyük muhaliflerinden biri olmaya devam ediyor. Şampiyon pilot, bu yarışları kazanmaktan "hiç tatmin olmadığı" için bu yarışların kaldırılmasını istediğini dile getirmişti.
Katar'da eğlenceli bir sprint yarışının ardından Austin'de fiyaskoyla sonuçlanan ve genellikle lastik aşınmasının belirlediği bu formatın ne kadar başarılı olduğu tartışılıyor.
Horner, F1'in bu formatın taraftarlar arasında ne kadar popüler olduğuna dair bir anket yapması gerektiğini düşünüyor çünkü, Grand Prix hafta sonlarını taraftarlar için daha eğlenceli hale getirmek başlangıçtaki amaçtı.
Horner, "Gerçekten taraftarlara gitmeli ve onların da görüşlerini almalıyız. Ne istiyorlar?."
"Yıl sonunda sprint yarışının ne kadar popüler olduğuna dair verilere bakmanın ilginç olacağını düşünüyorum çünkü günün sonunda her şey taraftarlarla ilgili."
"Sprint yarışlarını yapmamızın nedeni daha çekici bir etkinlik yaratmak için daha fazla eğlence sağlamaya çalışmak."
"Yıl sonunda sprint yarışlarının tüm örneklerini aldığımızda kendimize karşı dürüst olmalı ve şunu söylemeliyiz: 'Tamam, neyi daha iyi yapabiliriz? Ne öğrenebiliriz? Ve gösteriyi nasıl geliştirebiliriz?"
"Sürücüler bundan keyif alıyor ve ödüllendirici buluyorsa, takımlar da ödüllendirici buluyorsa, o zaman taraftarların da eninde sonunda keyif alacağını düşünüyorum." dedi.
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