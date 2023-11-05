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Formula 1 Brezilya GP
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Horner: "Sprint formatı taraftarlar, sürücüler veya takımlar için iyi değil"

Red Bull patronu Christian Horner, Formula 1'in mevcut sprint formatının taraftarlar, sürücüler ya da takımlar için doğru olmadığını söylüyor.

Jonathan Noble
Editör Jonathan Noble
Yardımcı Editör Ezel Tan
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Lando Norris, McLaren MCL60, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, George Russell, Mercedes F1 W14, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, the rest of the field at the start of the Sprint race

Bu hafta sonu Brezilya'daki sprint yarışında orta gruptaki mücadeleler eğlenceli olsa da, bu formatın spora pek değer katmadığı konusunda ortak bir görüş var.

Sürücülerin pek desteğini almaması hatta bazılarının sprintlerden tamamen kurtulmak istemesi üzerine konuşan Red Bull patronu Christian Horner, mevcut sprint formatının kimse tarafından desteklenmediğini öne sürdü.

Horner, "Bence şu anda sahip olduğumuz şey sürücüler, taraftarlar ya da takımlar için pek de doğru değil. Bence daha fazlasına ihtiyaç var."

"Az önce bir sprint yarışı kazandık fakat kimse ne yapacağını bilmiyor çünkü tüm dikkatler ana yarışa çevrilmiş durumda."

"Sanki stinti lider tamamlamışsınız ve bunun için madalya almışsınız gibi hissettiriyor." dedi.

F1'in şefleri gelecek yıl için sprint formatında yapılabilecek olası değişiklikler konusunda takımlarla görüşmelere başladı. Ters grid, bağımsız şampiyona ve zaman çizelgesinin değiştirilmesi de dahil olmak üzere bir dizi fikir tartışılıyor.

Horner, formatta yapılacak herhangi bir revizyonun büyük çaplı olması gerektiğini söyledi.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Hatta mücadeleyi artırmanın bir yolunun da büyük para ödülleri sunmak olabileceğini öne sürdü.

"Belki de takım ve sürücüler için muazzam bir ödül fonuna sahip olabiliriz. Bu her zaman büyük bir motivasyon kaynağı oldu. O zaman yarış sonunda kutlama yapıldığını göreceksiniz."

"Belki de olaya biraz daha farklı bakmakta fayda vardır. Bir futbol ligine veya diğer spor liglerine bakarsanız, ana ligler ve ardından kupa finalleri vardır. Belki de bunun gibi daha farklı, daha büyük ödüllü bir şeye bakmalıyız."

Horner ayrıca sprint yarışlarının nasıl şekillendirilmesi gerektiği konusunda bir tercihi olmadığını söylüyor fakat bağımsız seri fikrine şüpheyle yaklaşıyor.

"Bir sprint şampiyonası kimin umurunda? Daha iyi bir iş yapabileceğimizi düşünüyorum."

"Her şeyden önce insanların işini kolaylaştırmak gerekiyor. Benim açımdan tek antrenman seansının ardından kapalı parka girmek iyi değil."

"Taraftarlardan da görebileceğiniz üzere Cumartesi günü bir yarış olması konusunda istek var. Fakat bu ne olmalı?

Lando Norris, McLaren, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Sergio Perez, Red Bull Racing, 3rd position, on the Sprint racepodium with their trophies

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Sergio Perez, Red Bull Racing, 3rd position, on the Sprint racepodium with their trophies


"Ters grid mi olmalı? Şampiyona sırasına göre mi olmalı? Daha fazla puan mı verilmeli? Hafta sonunda bir yerine iki Grand Prix mi olmalı?"

"Cevabım yok. Fakat bugün sahip olduğumuz şeyin düzenlenmesi gerektiğine eminim."

Horner, F1 patronlarının aksini düşünmesine rağmen sprint formatının kalkmasını istiyor.

"Şahsen ben eski formatı tercih ederim. Ben gelenekçi biriyim. Hazırlık aşamasını seviyorum."

"Çeyrek final, yarı final ve ardından final olması gibi. Wimbledon'ın ilk haftasında üçüncülük mücadelesi olmaz."

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