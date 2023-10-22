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Horner: "Sprint formatının değişmesi gerekiyor"

Red Bull patronu Christian Horner, Formula 1'in sprint yarışlarına daha fazla eğlence getirmek için değişikliklere ihtiyacı olduğunu söylüyor.

Editör Ezel Tan
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Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Lando Norris, McLaren MCL60, the rest of the field at the start

Red Bull, Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinde zafere ulaşmasına rağmen, Horner cumartesi günkü gösteriden pek de memnun kalmamış durumda.

Horner, bu yıl uygulamaya konulan bağımsız sprint formatının nadiren iyi yarış sunması hatta her takımın gerçek performansını gösterdiği için Pazar günlerinin heyecanını mahvetmesi nedeniyle bir şeyler yapılması gerektiğini söyledi.

Horner Circuit of the Americas'ta yaptığı açıklamada "Bence yarışa biraz daha tehlike unsuru katmamız gerekiyor."

"İster ilk 10 tersine çevrilsin, ister başka bir şey yapılsın, sürücülerin gerçekten çabalamasına değecek kadar puan vermeliyiz."

"Bir sprint yarışını kazandığınızda kendinizi özel hissetmiyorsunuz. Bir grand prix kadar anlamlı değil, ancak değişime ve gelişime açık olmamız gereken bir süreçte olduğumuzu düşünüyorum."

"Konseptin iyi olduğunu düşünüyorum ama bence yarışı seyirciler için daha heyecan verici hale getirme konusunda daha iyi bir iş çıkarabiliriz."

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, talks to Drew Barrymore, actress

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, talks to Drew Barrymore, actress

Sprint yarışı galibi Verstappen de taraftarların sprint yarışlarından rahatsız olmakta haklı oldukları görüşünde.

"Eğer bir taraftar olsaydım, hayal kırıklığına uğrardım çünkü sprint yarışından ötürü elinize net bir tablo oluyor."

"Çılgınca bir şey olmazsa, yarınki ana yarışta ne olacağını biliyorsunuz, bu yüzden hangi aracın en hızlı olacağından emin olamamanın büyüsünü ortadan kaldırdığını düşünüyorum."

COTA'nın patronu Bobby Epstein de sprint yarışının hafta sonu bilet satışlarını arttırmadığını söylemişti.

Sprint sırasında tribünlerde boş koltuklar olduğu görüldü ve Cumartesi günkü yarışın çok fazla ilgili çekmediği açıktı.

Ancak Horner, sorunun sprint fikrinde değil, mevcut formatın uygulanış biçiminde olduğunu düşünüyor.

"Sprint konseptinin iyi olduğunu düşünüyorum, sadece bunun uygulanma şeklinde yapabilecek şeyler var."

"Bunu eğlenceli bir yarış olarak görüp görmediğinizi bilmiyorum ama bence potansiyel olarak daha fazla puan verilseydi, ilk 10'u tersine çevirseydiniz ya da bunun gibi bir şey yapsaydınız -o zaman durum farklı olabilirdi. Yani bunu ayarlamak için biraz düşünmek gerekiyor."

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