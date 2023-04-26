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Horner: "Sponsorlarımızla konuşan takımın amacı onları bizden çalmak değildi"

Christian Horner, Red Bull'un rakiplerinin 2022'deki maliyet sınırı ihlalinin ardından sponsorları kendilerinden çalacak kadar ileri gitmediklerini söyledi.

Zeynep Taş
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Horner: "Sponsorlarımızla konuşan takımın amacı onları bizden çalmak değildi"

Red Bull, F1'in bütçe sınırı düzenlemelerini ihlâl ettiği için takıma 7 milyon dolar para cezası ve rüzgar tüneli geliştirme süresinde %10'luk bir azalma cezası verildi.

Mart ayında The i'ye konuşan Horner, bunun Red Bull'un Formula 1'in 'kötü adamı' olduğu algısını pekiştirdiğini ve adı açıklanmayan bir takımın Red Bull'da daha fazla kargaşaya yol açmaya çalıştığını söyledi.

Horner, "Brackley'deki belirli bir takım gibi İngiliz sürücüye sahip olsaydık kolayca 'kötü adam' olarak görülmezdik."

"Bütçe sınırı ihlali bizi lekeledi. Bu tür şeyler rakipleriniz tarafından kullanılıyor. Bir tanesi sponsorlarımız ve ortaklarımızla temasa geçerek, onlara markalarının itibarını zedeleyeceğimizi söyledi. Bu el altından yapılan bir şeydi."

"Eşim bana her zaman sırt sıvazlamanın k*ç tekmelemekten sadece 15 santim uzak olduğunu söylemiştir. Aldığınız kararlar konusunda içiniz rahat olsun yeter. Ben hayatımı böyle yaşıyorum."

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing with Max Verstappen, Red Bull Racing

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing with Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Müziğimizi yüksek sesle çalıyoruz ve yüzümüzde bir gülümseme var. Bu bir işten daha fazlası olmalı ve en iyisi olmalı."

"Bir enerji içeceği şirketi Mercedes Benz, Ferrari, Audi ve diğerlerini karşısına alıyor ama neden olmasın? Eğer doğru insanlara, doğru kaynaklara ve doğru kültüre sahipsek bunu neden yapamayalım?" dedi.

Bu sözler, ismi açıklanmayan bir takımın Red Bull'dan sponsor çalmaya ve markaya daha fazla zarar vermeye çalıştığı şeklinde algılandı, ancak Horner bu taktiğin asla bir sponsorluk savaşına dönüşmediğini açıkladı.

Grandpx.news'in aktardığına göre Horner Sky Deutschland'a verdiği demeçte, "Mesele sponsorları çalmak değildi." 

"Amaç sponsorlara, Red Bull'un itibarlarını zedeleyebileceğini ima etmekti." dedi.

Horner'a hangi takımın Red Bull'un sponsorlarıyla arasını bozmaya çalıştığı soruldu.

Ancak Horner, "Bunu tamamen sizin hayal gücünüze bırakıyorum." şeklinde yanıt verdi.

Şu anda Red Bull, 123 puanla şampiyonada lider konumda. En yakın rakibi Aston Martin'in 65 puanda ikinci sırada yer alırken, Mercedes ise üç yarışın ardından 56 puanla üçüncü sırada.

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