Horner: "Spa'nın takvimden çıkması, Wimbledon'ın düzenlenmemesi ile eşdeğer"

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Formula 1 ile sözleşmesinin son senesinde bulunan Spa-Francorchamps'ın gelecek yıl takvimde bulunup bulunmayacağı halen belirsizliğini korumakta, organizatörler de birçok potansiyel rakibin ortaya çıkmasıyla birlikte sözleşme yenilemenin kolay olmayacağının farkındalar.

Spor tarihinde bu kadar yüksek statüye sahip pistlerin takvimde tutulması gerektiğine inanan Christian Horner, bu tür pistlerin spordaki yerlerini kaybetmesini, tenisteki büyük turnuvalardan birinin yıllık programdan çıkarılmasına benzetti.

Sky F1'e konuşan Horner, "Spa, kesinlikle takvimdeki tarihi yarışlardan biri."

"Monza, Silverstone ve Spa, spor için çok büyük ve tarihi değer taşıyan pistler, bu pistleri koruma altına almamız şart."

“Yeni yarışların takvime eklenmesi harika, ciddi bir ilgi görmekteyiz. Ancak tarihimizi unutmamalıyız. Eski pistlerin takvimden çıkması, Wimbledon'sız ATP Turu yapmak gibi olurdu.

"Bu pistler tarihimizin, DNA'mızın bir parçası. Fikrimizi kesinlikle belirteceğiz, ancak günün sonunda işin başındaki insanlara güvenmeniz gerekiyor." dedi.

Spa-Francorchamps Fotoğraf: JEP / Motorsport Images