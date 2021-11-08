Horner: "Sosyal medya, Tsunoda eleştirilerini 'sömürdü'"

Tsunoda, Meksika Grand Prix'si sıralama turlarında pist dışına çıkarak, Red Bull ikilisi Sergio Perez ve Max Verstappen'in Q3 umutlarını mahvetmekle suçlandı.

Hem Perez hem de Verstappen Japon sürücüden memnun değilken, Horner, sürücülerinin "Tsunoda'landıklarını" söyleyerek ortalığı karıştırdı.

Tsunoda'ya yapılan eleştiriler, doğal olarak sosyal medyada bir tepkiye yol açtı. Bazı taraftarlar AlphaTauri sürücüsünden memnun değilken, diğerleri ise Red Bull'un kendi genç programının bir üyesini azarlayarak, sınırı aştığını hissetti.

Horner, söylediklerinin çok fazla abartıldığına ve diğer sürücüler hakkında görüşlerini sunabilmenin hakkı olduğuna inanıyor.

Horner, "Bence, söylenenlerin içeriğine bakılmalı. Ne yazık ki sosyal medyanın böyle şeylerde belirli satırları seçip, sonra onları sömürmek gibi bir alışkanlığı var.”

"Bence, bir sürücünün performansı hakkında yorum yapamıyorsak, oldukça sıkıcı bir dünya olurdu." dedi.

Horner, sıralama turlarının hemen ardından Tsunoda'dan memnun olmasa da, olayın daha ayrıntılı analizinin, olanlara karşı tutumunu biraz değiştirdiğini söyledi.

Horner, Tsunoda'nın, AlphaTauri pit duvarından diğer araçların yaklaşımı hakkında daha iyi bilgi almış olsaydı, Perez ve Verstappen'e engel olmasından kaçınabileceğini düşünüyor.

Horner, "Belki daha fazla bilgi verilerek ona biraz daha yardım edilebilirdi."

"Sonuç talihsizdi, özellikle de sadece takım arkadaşına hava koridoru oluşturma amacıyla orada olduğu için. Ancak durum bu. En nihayetinde her şey işe yaradı çünkü ikinci sıradan başlamak bizim için iyi oldu.” dedi.

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AlphaTauri patronu Franz Tost, Red Bull'un sürücüsüne yaptığı eleştirilerden hoşnut değildi ve Perez'in neden Tsunoda'dan sonra pistten çıktığına daha fazla odaklanılması gerektiğini düşündü.

Tost, "Perez'in neden pistten çıktığını kesinlikle anlamıyorum."

"Yuki, sıralama turlarında arkadan gelen araçlara yer açmak için tüm sürücülerin yaptığı gibi kenara çekildi."

"Sıralama turunda değildi. Bu kadar kolay. Bu nedenle, bu konuda hiçbir şey anlamıyorum." dedi.