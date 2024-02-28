Horner aklanmasının ardından, Red Bull Racing için sırada ne var?

2022'deki maliyet sınırı meselesi takım için zor bir dönem olsa da, o dönem bile son birkaç haftadır yaygın olan kişisel kargaşa ve istilayı beraberinde getirmedi.

Bir kadın çalışan tarafından kendisine yöneltilen belirsiz iddialarla ilgili soruşturma başlatılması, kariyerini ve grand prix yarışlarındaki geleceğini kurtarmak için mücadele eden Horner'ı bir medya çılgınlığının merkezine itti.

Horner görevinde kalmaya devam ederken - bu ayın başlarında RB20 lansmanına katıldı ve geçen hafta sezon öncesi testler sırasında pit duvarında da bulundu. Vücut dilinden olayların onu duygusal olarak etkilediği açıktı.

Sık sık padokta dolaşan aşırı özgüvenli bir karakter olmaktan çok uzak olan Horner, kendisini bir aydan daha uzun bir süre önce başlamış olan bir soruşturmaya tabi bulduğu için yorgun ve bitkin görünüyordu.

Red Bull'un Çarşamba gecesi yaptığı açıklama, Bahreyn'deki F1 sezon açılışını kazanmaya odaklanan Horner'ın daha rahat uyumasını sağlayacak olsa da, son haftalarda yaşananlarla ilgili çok sayıda soru işareti var.

Söylenti değirmeni, Horner'ın tam olarak ne yaptığının iddia edildiği spekülasyonlarla çılgına döndü. Padok figürleri tarafından anlatılan birden fazla farklı versiyon vardı ve hikayelerin çoğu birbiriyle çelişiyordu.

Kaynaklar, birçok yayında yer alan daha uç önerilerden bazılarını şiddetle reddetti. Artık Horner aklandığına göre avukatlar bazı haberlerle ilgili günlerce uğraşabilir.

Böyle bir iç soruşturmayla ilgili kısıtlamalar nedeniyle, neyin dahil olup olmadığı konusunda çok az netlik var ve gerçek asla ortaya çıkmayabilir.

Christian Horner, Red Bull Racing Takım Müdürü, Basın Toplantısında Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Red Bull'un Çarşamba günü yaptığı açıklamada da belirtildiği üzere "Soruşturma raporu gizlidir ve tarafların ve soruşturmaya yardımcı olan üçüncü tarafların özel bilgilerini içermektedir. Bu nedenle ilgili herkese saygı duyduğumuz için daha fazla yorum yapmayacağız. Red Bull en yüksek işyeri standartlarını karşılamak için çaba göstermeye devam edecektir."

Horner'ın daha fazla ayrıntı verip vermeyeceğini zaman gösterecek, zira Perşembe günü Bahreyn padoğuna girdikten sonra durum hakkında fazla bir şey söylemesi beklenmiyor.

Red Bull'un ana şirketinin, son olayların devam eden yansımalarına değil, pist meselelerine odaklanmaya istekli olduğu anlaşılıyor.

Ancak belki de en ilgi çekici olan şey, bu durumu Horner'ı devirmek için kullanmak isteyenlerin elini ne kadar açığa çıkardığıdır.

Diğer takımların son haftalarda Red Bull'u soruşturmaya yönelik davranışları, F1'in kurtlar sofrasında normal bir davranış olarak görülüyordu.

Max Verstappen'in dediği gibi: "Bu, F1'de sürekli kullanılan bir taktik, her zaman kullanılan bir taktik. Bu sadece bu hikaye için geçerli değil, bu her zaman böyledir ve F1 için tipiktir. Bu yüzde yüz tipik bir F1 taktiğidir."

Red Bull küresel operasyonunun çeşitli unsurlarının - Taylandlı çoğunluk sahiplerinden Avusturyalı ana şirkete, Helmut Marko'dan Verstappen'lere kadar - bu konuda nasıl bir rol oynadıkları ve oynamadıkları da merak konusu olmaya devam ediyor.

İşlerin gitmesi gereken yön açısından şirket içinde anlaşmazlıklar var mıydı? Bazıları konuyu zorlamaya ve en tepede bir değişiklik yapmaya mı çalışıyordu? Kişisel kan davaları mı oynanıyordu? Sadece olayın tam ortasında olanlar bundan emin olabilir. Ve tıpkı şikayetin spesifik detaylarının belirsiz olması gibi, inanılmaz derecede karmaşık bir durumdan neyin gerçek neyin vahşi dedikodu olduğunu ayırt etmek de zor.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Fotoğraf: Erik Junius

Bununla birlikte, siyasette lider zayıf göründüğünde düşmanların genellikle ellerini açığa çıkardığı iyi bilinir. Ancak olaylar tersine döndüğünde ve tepede bir değişiklik olmadığında bu isimler pozisyonlarını inanılmaz derecede tehlikeye atabilirler.

Bu olayın bir diğer önemli yönü de Horner'ın Red Bull F1 takımı içindeki konumunun ne olacağı.

Her ne kadar son birkaç haftadır yaşananlar bazı açılardan Horner için hayatı zorlaştırmış olsa da, organizasyon içindekilerin onsuz bir geleceği düşünmek zorunda kalması Horner'ın gerçek etkisi hakkında düşünmeye sevk etti ve şu anda takımı başka birinin yönettiğini hayal etmenin zor olduğu gerçeğini ortaya koydu.

Ford'un Red Bull'a gönderdiği ve durumla ilgili belirsizliği sona erdirmeye çağıran mektup gibi gelişmeler, bazıları tarafından belki de son derece mutsuz olduğu şeklinde görülse de, aslında Horner tarafından paylaşılan bir duruştu. Kendisi de soruşturmanın tamamlanarak yoluna devam etmesinden başka bir şey istemiyordu.

Ve kapalı kapılar ardında Horner'ın takım ortaklarından ve çalışanlarından geniş çaplı bir özel destek aldığı anlaşılıyor. Bu hafta bir fabrika brifingi sırasında aldığı destek gösterisi de bunu gösteriyor.

Horner'ın RB20 lansmanında söylediği gibi: "Biz çok birlik içindeyiz. Dietrich'in vefatından bu yana hissedarlarımızdan her zaman muazzam bir destek gördük. Hissedarlar inanılmaz derecede destekleyici oldular ve Powertrains ile Formula 1'in geleceğine yapılan yatırımın seviyesini görebiliyorsunuz."

Ancak açık olan bir şey var: Horner'ın son derece rekabetçi zihniyetiyle, tüm yaşadıklarına rağmen, bu durumun ne kendisinin ne de takımın elindeki işe odaklanmasını zayıflatmasına ve özellikle de sorunlardan yararlanmayı uman rakiplere kapıyı açmasına izin vermeyecektir.

Ve bunu kanıtlamanın en iyi yolu da bu hafta sonu Bahreyn GP'sinde pist üstünde ezici bir hakimiyet kurmak olabilir.