Horner soruşturması tamamlandı, açıklama yakında
Red Bull Racing'in Takım Patronu Christian Horner hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığı ve belgenin Red Bull markasına teslim edildiği bildirildi.
Christian Horner, Red Bull Racing Team Principal
Erik Junius
Red Bull Racing'in kuruluşundan bu yana takım patronu olan Horner, ilk olarak De Telegraaf tarafından bildirilen 'uygunsuz davranış' suçlamalarının ardından şirketi tarafından bir iç soruşturmaya tabi tutuldu.
Soruşturma süresince görevinde kalan 50 yaşındaki takım patronu, geçen hafta sezon öncesi testler sırasında hazır bulunarak gelişmeler hakkında bilgi verdi.
Sky Sports F1 yorumcusu Craig Slater testler sırasında soruşturmasının 'Pazartesi ya da Salı' günü tamamlanacağını açıklamıştı. Sky Sports şimdi soruşturmanın tamamlandığını bildirdi.
Soruşturmanın sonucunun Bahreyn Grand Prix hafta sonu başlamadan önce açıklanması bekleniyor. Bu açıdan bugün ya da yarın bir açıklama yapılması bekleniyor çünkü Bahreyn'de pist üstü çalışmaları Perşembe günü başlayacak.
Sky Sports, Red Bull GmbH yönetim kurulunun şu anda uzman bir avukat tarafından kendilerine verilen 100 sayfalık kapsamlı bir belgeye sahip olduğunu açıkladı.
Gizlilik yasalarının kamuoyuyla paylaşılacak bilgi miktarını sınırlayacağını ancak bulguların 'kapsamlı ve adil bir soruşturmanın' sonucu olacağını bildiriyorlar.
Formula 1 ve FIA, Horner'ın davranışlarına yönelik soruşturmayla ilgili olarak kısa bir süre önce açıklama yayınladı ve FIA Red Bull'a 'en yüksek standartları' göz önünde bulundurarak hareket etmesini hatırlattı.
Diğer taraftan 2026'dan itibaren Red Bull'un partneri olacak olan Ford da bu konuda hızlı bir çalışma beklediğini açıklamıştı.
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