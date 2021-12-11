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Formula 1 / Abu Dabi GP Haberler

Horner, son yarışta olaylara yaklaşımda değişiklik istemiyor

Ekleyen:
, Şef Editör

Red Bull'un Takım Patronu Christian Horner, şampiyonun belirleneceği Abu Dhabi GP'de FIA Formula 1 Yarış Direktörü Michael Masi'nin olaylara karşı tutumunu değiştirmesinin yanlış olacağını düşünüyor.

Horner, son yarışta olaylara yaklaşımda değişiklik istemiyor

Max Verstappen ve Lewis Hamilton, yarın gerçekleştirilecek yarışa eşit puanla başlayacaklar ve bu iki isimden önde yer alan, 2021 Formula 1 Şampiyonu olacak.

Suudi Arabistan GP hafta sonunda, pist üstü mücadelelere ve temaslara bir yenisinin eklenmesinin ardından, şampiyonun pist üstündeki tartışmalı bir temasla belirlenebileceği konusunda endişeler ortaya çıktı.

Abu Dhabi GP öncesinde takımlara mesaj gönderildi ve sportmen dışı davranışların çok katı bir şekilde cezalandırılabileceği ve hatta puan silme cezasının verilebileceği bildirildi.

Son dönemde yaşanan temasların ve benzer savunmalar karşısında verilen istikrarsız kararların ardından FIA'nın bu konuda açık olması gerektiği söylenmişti.

Horner ise bu saatten sonra FIA'nın yaklaşımında değişiklik yapmasının yanlış olacağını söyledi. Horner, FIA'nın bu tür konularda katı kurallar belirleyecekse, bunu Britanya GP hafta sonunda Hamilton ile Verstappen arasında yaşanan kazadan sonra yapması gerektiğini vurguladı.

Horner, "Bunun gerekli olduğunu düşünmüyorum. Bu yarışla, geride kalan 21 yarış arasında bir fark yok. Bu konuda belki de Silverstone'dan sonra masaya oturmalılardı."

"Beklenti, her yarışta aynı kuralların uygulanması yönünde. Bir anda çıkıp bir yarışta diğerlerinden farklı kural uygulayamazsınız."

"Pilotlarımız kuralların farkındalar. FIA'nın son yarışlarda uyguladığı kuralları uygulayacağından eminim." dedi.

Mercedes'in Takım Patronu Toto Wolff ise Masi'nin yaklaşımını desteklediğini ve bu yaklaşımın olası olaylar konusunda caydırıcı olabileceğini söyledi.

Wolff, "Son birkaç yarışta yaşadığımız tüm tartışmaların ardından, muhtemelen farklı algılar, farklı bakış açıları olduğunu söyleyebiliriz. Michael ve FIA'nın ISC'nin (Uluslararası Sportif Kurallar) ne için orada olduğunu hatırlatması çok iyi oldu."

"Bunun belirtilmesi herkes için iyi bir caydırıcı olabilir, yarışın temiz olmasını sağlar. Böylece şampiyona sonucu için sadece yarış sonucu değil, sürüş standartları da önemli olur." dedi.

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